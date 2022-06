Facundo Campazzo, sin contrato: ¿seguirá en la NBA?

“Quiero mantenerme en la NBA, hacer todo lo posible para seguir jugando ahí y seguir compitiendo a ese nivel”, señaló Campazzo en diálogo con el programa “Andan Diciendo”, que se transmite por D Sports Radio 103.1.

Y agregó: “No me arrepiento de las decisiones que tomé, era mi sueño jugar en la NBA, nunca me dejé llevar por situaciones económicas, me junté con mi familia y cuando ellos estuvieron de acuerdo, le dimos para adelante a la oferta de Denver”.

Al no tener contrato para la próxima temporada, el base del seleccionado argentino se convertirá en agente libre a partir del próximo 30 de junio y esperará que alguna franquicia de la NBA quiera contratarlo.

Otra de las opciones es su vuelta a Europa, más precisamente al Real Madrid, equipo en el que tuvo su mejor desempeño. Con el conjunto Merengue, Campazzo fue campeón de la Liga ACB, la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Euroliga