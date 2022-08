"La verdad es que fue un desastre, muy triste ver a todas esas personas muertas, las 'criaturas'. No pude dormir bien, ando mal, es triste. No se lo deseo a nadie", indicó Marcos, quien se encontraba al lado del camión en el que impactó un Volkswagen Bora, en el que se trasladaban dos personas mayores de edad, un adolescente y dos niños oriundos de Moreno, Buenos Aires.

El camionero se mostró muy conmocionado por lo ocurrido y expresó: "Capaz que por 5 minutos o menos me podría haber matado a mí también; no llegué a ver el auto, ni de dónde vino, solo escuché el impacto". "El camión, que estaba sobre un gato hidráulico, se cayó y me volaron pedazos de vidrio a los pies", agregó Marcos.

"Estoy muy mal y triste por todo lo que vi en ese momento, sin tener muchas cosas que hacer más que cortar el tránsito para evitar más accidentes. Pedía por favor a la gente que comunicara al hospital y a la Policía para que se hicieran presentes en el hecho", comentó. La tragedia tuvo lugar a la altura del kilómetro 42 de la Autovía 14.

"El camión no produjo el accidente"

"Se había roto una goma y desde las 14.30, aproximadamente, me encontraba allí. El mecánico había ido a buscar un repuesto que faltaba y el camión estaba estacionado totalmente afuera de la ruta. Puse los conos como debía y escuché el impacto del auto", dijo el camionero.

Y concluyó: "Fue algo del auto o del chofer; no sé si tenía alguna enfermedad o se durmió, porque no frenó el auto en ningún momento. Venía por el carril rápido de la izquierda y ni los conos tocó, se metió debajo del camión en la banquina. No se entiende realmente qué pasó, ni la familia lo sabe".

Exclusivo: qué dijo el camionero de la tragedia vial de Gualeguaychú

Identidades de las víctimas de la tragedia vial de Gualeguaychú

Las identidades de los fallecidos son: Denis Ramírez de 29 años y su pareja Sabrina Roldán de 28 años; su hijos Ian Ramírez de 9 años, Catalina Ramírez de 2 años; y Estrella Palacios de 15 años, todos de Buenos Aires.