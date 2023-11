Estafa en Entre Ríos: le dijeron que Milei cambiaba dólares

Un adulto mayor recibió un llamado telefónico, de quien se presentó como su nieta. El hombre fue informado de que Javier Milei había dispuesto cambiar los billetes de moneda extranjera y que había un determinado plazo para ello, ya que quien no cambiara los dólares, le serían embargados.

En medio del temor que representa perder los ahorros, confundido por todas las versiones que circulan públicamente por estos días y sumado a que creyó que se trataba de un familiar directo, el señor confirmó que prontamente prepararía el dinero.

Mientras continuaban hablando en forma amena -para no cortar la comunicación-, se cumplió lo acordado: golpearon a su puerta para el retiro y se concretó la entrega que coronó la estafa. Para cuando el damnificado se percibió engañado, ya habían pasado más de 5 horas, publicó FM Estación Plus, medio que prefirió no informar el lugar del hecho.