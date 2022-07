¿Qué sabemos de Novavax?

Esta es la primera vacuna Covid-19 a base de proteínas, aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Europa (3).

Ya se usa en más de 40 países. En Indonesia y Filipinas se aplica bajo el nombre Covovax. En Europa se comercializará como Nuvaxoid.

Esta tecnología es de las más tradicionales, ya usada por otras vacunas conocidas contra la gripe, el HPV y la hepatitis B.

Las principales ventajas son los requisitos de temperatura menos estrictos (2 a 8 grados centígrados), puede estar en una heladera 9 meses (versus 1 mes de las vacunas ARNm, que se deben además almacenar a temperaturas bajo cero), y su tecnología a base de la proteína S en sí misma, sin usar ARNm, lo cual podría ser una opción para aquellas personas que desconfían de vacunas como Pfizer-BioNTech y Moderna.

Novavax contiene la proteína S del SARS-CoV-2 (esta se produce en células de polilla), que se ensambla en nanopartículas con un coadyuvante a base de saponinas, una partícula parecida a un jabón (Matrix-M), ya probado en la vacuna antigripal anual.

¿Dónde se produce?

La compañía dijo el mes pasado que las dosis iniciales de la vacuna serán fabricadas por su socio Serum Institute of India.

Novavax, con sede en Maryland, espera afianzarse entre los aproximadamente, 27 millones de adultos estadounidenses que aún no se han vacunado, en particular aquellos que no quieren recibir una vacuna como las inyecciones de Pfizer/BioNTech o Moderna, que se basan en la tecnología de ARN mensajero (ARNm).

