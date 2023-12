el terrible accidente de julieta poggio durante una fiesta en un barco

La previa de la Navidad no fue muy agradable para Julieta Poggio, ya que sufrió un accidente durante una fiesta en un barco y debió ser trasladada de urgencia a una guardia hospitalaria.

Para la actriz fue un episodio dramático y generó preocupación en su entorno. Afortunadamente, recibió el alta, por lo que podrá recibir la Navidad en familia y no en el hospital, como comenzó a circular en las últimas horas.

Poggio aprovechará el clima lluvioso para descansar y a la noche cenará y brindará con sus seres queridos. Lo mismo hará el 31, ya que luego debe encarar el 2024 con todas las pilas: continuará en El Debate de Gran Hermano y volverá al teatro con Coqueluche, la obra dirigida por José María Muscari.

Días atrás, Julieta Poggio vivió un desesperante momento en el debut de Gran Hermano 2023 (Telefe). Varias cucarachas se le treparon mientras conducía la alfombra roja y tuvo que disimular para no entrar en pánico. “No saben lo que fue, chicos. No tenía uno, eran un millón de bichos. Fue todo el tiempo. Me quedó como un trauma de la cantidad de bichos que volaban, de los que sentía en mi cuerpo”, expresó la modelo tras el incidente.