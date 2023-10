Entrerriano con discapacidad fue golpeado y está internado

Además, entre lágrimas, el papá del joven contó que “es muy duro verlo así, le habían dado el alta pero se mareaba y se caía y lo tuvimos que volver a llevar”, reveló, y acusó que “le pegaron por pegarle, porque él no tiene maldad para nada”.

Además indicó que “hicimos la denuncia en Gualeguaychú y estamos esperando a ver qué pasa”.

“Es muy doloroso como te cuenta, le duele la mandíbula para comer y pide explicaciones, entre señas, preguntando por qué le pegaron”, contó.

Además, sobre el agresor Escalante indicó: que “le pegó y salió corriendo. El de seguridad lo quiso agarrar y se fue en el auto, tirándole el auto encima”, denunció.

Sobre la salud de su hijo, dijo que lo llevaron al Hospital “y luego se sentía mareado y se caía con vómitos, por eso lo volvimos a llevar. Hay que hacerle placas y demás, para saber si hay alguna fisura”, detalló.

“Me pregunta y me dice que él no hizo nada, que por qué le pegaron”. relató el papá con mucha impotencia por lo sucedido.

“Es un joven que lo quiere todo el mundo. Él es discapacitado, no escucha. Es sordo y al no poder escuchar no sabe hablar”, explicó, y agregó que “actualmente trabaja en una empresa donde lo aman”.

“Hice la denuncia en la fiscalía de Gualeguaychú, (el agresor) por 90 días tiene una restricción y no se puede acercar a mi hijo”, afirmó Mario, quien destacó que “los propietarios del boliche y seguridad actuaron bien, me llamaron, el hombre de seguridad hasta me pidió disculpas por no haberlo podido evitar. Y pusieron las cámaras a disposición”.

“Quiero que se haga justicia y no quede impune, no quiero actuar por mi cuenta porque la verdad tengo mucha impotencia y dolor” cerró entre lágrimas el papá del joven agredido. (Fuente: UrdiDigital)