Entrerriana busca a su mamá: "Necesito abrazarte"

Según contó, nació el 14 de mayo de 1976 y el médico que la atendió fue el conocido Máximo Omar Metraller. El único dato que cuenta es que tenía 14 años cuando dio a luz.

"Necesito encontrarte abrazarte, decirte, cuánta falta me hacés", le dijo Valeria a su mamá. Su historia rápidamente su viralizó.

290368664_10227602100066835_3226727162916323438_n.jpg

El relato

Pasaron 46 años… y finalmente me decidí a contar mi historia, no es fácil, es mi intimidad, mi privacidad… pero necesito encontrarte!!!Busco a mi mamá biológica: Me llamo Valeria Sara Kedikián, nací el 14 de mayo de 1976 en Santa Elena, Entre Ríos. El médico que atendió a mi mamá se llamaba Dr. Máximo Omar Metraller. El único dato que tengo es que mi mamá tenía 14 años cuando me dio a luz. Mamá: solo necesito encontrarte, abrazarte, decirte cuanta falta me haces, siempre te imaginé, te soñé, añoro me abraces, me aceptes, me quieras… yo te quiero y te extraño desde siempre…Mis padres adoptivos siempre me contaron la verdad, desde pequeña, que era adoptada. Siento que es el momento de buscarte, encontrarte y compartir juntas el tiempo que más podamos, siempre te esperé, cada cumpleaños, cada navidad, cada día importante de mi vida y hasta el más triste… pero llegó el día de retomar mi búsqueda, ojalá prontito podamos conocernos…