La confirmacón en palabras del mismo Enrique Cresto fue durante una entrega aportes y elementos del Enohsa a 30 clubes deportivos de la provincia en Hernández. También allí se firmó el inicio de obras de saneamiento para varios municipios.

El hasta hoy administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), días atrás en diálogo con AHORA había anticipado la posibilidad de abandonar el cargo a nivel nacional y asumir en la Intendencia de Concordia, puesto en el que fue reelecto en 2019 pero no asumió. "La idea es volver", afirmó el viernes 16 de septiembre.

En esa oportunidad Enrique Cresto habló sobre "la necesidad de la vuelta al territorio, de volver al municipio de Concordia". "Lo analizamos. Yo estoy de licencia y creo que hemos cumplido un rol importante a nivel nacional, pero también hay un pueblo que me votó para que fuera intendente. Es tiempo de empezar a construir esa transición", sostuvo entonces.

En esa ocasión, respecto a la carrera para una candidatura a gobernador en 2023 dijo: "Si somos los que estamos mejor perfilados, el peronismo nos dirá: 'Enrique, tenés que ser el candidato'. Y, si no es así, vamos a acompañar a los que estén mejores perfilados para el desafío. Pienso que son importante las internas, que las candidaturas no sean elegidas a dedo. Las elecciones a dedo no tienen buenos resultados y en eso soy testimonio en la última elección legislativa", aseguró.