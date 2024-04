En Santa Fe también hay despidos en el hipermercado de El Pozo

"Estamos haciendo esta manifestación para la reincorporación de los trabajadores. Hasta ahora son nueve, pero tenemos entendido que van a hacer más. Hasta que no los reincorporen, vamos a estar acá.", indicó Edgardo Coria , secretario general del Centro Unión Empleados de Comercio, explicó a Aire de Santa Fe .

Y agregó: "No nos recibió nadie de la empresa. Las puertas del hipermercado van a estar cerrado hasta que la empresa nos reciba"

En diálogo con el móvil de AIRE, Matias, uno de los trabajadores despedidos, se mostró sorprendido y angustiado por la decisión de la empresa. "Fue muy inesperado. Son 17 años de trabajo. Me dijeron que es por una reestructuración la empresa. No caigo todavía. Estoy helado. No sé qué pensar", contó.

En tanto, Sandra, otra de las empleadas despedidas, explicó que se enteró de su desvinculación a través de un email horas antes de ir a trabajar. "Hace 14 años que estaba acá. Soy sostén de familia. En este momento en que las cosas que están tan mal, no sé qué voy a hacer", sostuvo.