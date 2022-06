Emotiva carta de familiares de Bruno Escobar

En los últimos días, Bruno había sido internado con una infección urinaria que produjo una sepsis, lo que provocó en el paciente convulsiones, desvariaciones, alucinaciones y pérdida del habla. Luego había sido trasladado de urgencia desde el hospital Felipe Heras hacia el Masvernat, tras producirse varias convulsiones seguidas de 2 paros cardíacos.

Carta a Bruno Escobar

Querido Bruno:

Me es muy difícil empezar estas palabras de despedida en nombre de toda nuestra familia. Todo estos últimos días que estuvimos acompañándote en el hospital fueron muchos momentos de angustias, impotencia y miedos. Queremos decirte que valoramos muchísimos tu esfuerzo y tu lucha entre la vida y la muerte demostrando cada minuto sin dudas ser un gran batallador y guerrero, superando y resistiendo cada instancia como un héroe.

Sin dudas, cuando ocurrió tu accidente en el boliche, (24 Septiembre de 2016) marcaste un antes y un después en la noche de los boliches de Concordia, se encendieron todas las alarmas porque hiciste tomar conciencias a toda una sociedad de la falta de seguridad y protocolos hacia para con los jóvenes.

Luego de la operación en el Garat, donde todos los familiares amigos y conocidos estaban pendientes de tu salud, vino la internación en el Instituto Fleny (Buenos Aires ) donde ahí fueron muchas semanas de rehabilitación y aprendizaje. Fue ahí donde también hiciste y cosechaste grandes amigos como Daniela (la Dany, también cuadripléjica en silla de ruedas) que por haber estado ella internada antes que vos, te ayudaba y estimulaba con consejos de como poder manejarte día a día en ese Instituto de Salud.

Fueron muchos días de amistad que aún sigue estando desde hace años y esta semana viajó desde Buenos Aires para verte y despedirte !! También como no olvidar la gran campaña y movida de toda una ciudad solidaria que se hizo de “Un dólar por BRUNO “ para juntar ese dinero para viajar a CUBA y poder lograr la tan esperada y necesaria rehabilitación en ese país para ver si podías intentar caminar. Luego regresaste a tu Concordia querida con el cubano que te ayudaría día a día a rehabilitarte.

Meses después empezaría el juicio donde toda la ciudad seguía con mucha atención para que se diera con los responsables de este hecho.

Pasaron estos últimos 6 años de idas y venidas hasta que llegó la Pandemia mundial y frenó todo. Fiscales y abogados que no pudieron hacer esa Justicia tan esperada por toda una sociedad.

Tu vida seguía con las rutinas de siempre como estudiar el profesorado de Música, aprender a tocar el órgano y ahora habías vuelto al Profesorado de Educación Física y tu pasión por el deporte como lo era antes de ese accidente. También compartiendo con los cuidadores (Marcelo – Ezequiel-Hernán- Nazareno y otros) que te acompañaban y asistían casi todo el día junto a tus padres. Esos cuidadores que con amor te atendían en todo momento junto a tu madre padres y hermanas. Ellos recorrían junto a vos las calles de Concordia, la plaza, la costanera y tu tradicional paseo casi diario por la Peatonal cosechando amigos, paseo que se conviertió en tu favorito que terminaba siempre en la casa de tu abuela María que te recibía con los brazos abiertos!!!

Hoy te despedimos con mucho dolor que no dejaste ni un solo día de dar batallas como un verdadero guerrero!! Una persona joven, luchador de 26 años desde el rincón al que el Sistema de Salud, de Justicia y de Controles lo olvidaron. Le quitaron la movilidad, por momentos su dignidad, pero NO el reconocimiento de la Sociedad. Nos queda la memoria de un chico que nos interpela todo el tiempo por lo que pudimos hacer y NO hicimos para evitar dejarlo al desamparo.

Por suerte, lo sostuvo la Familia más incansable que existe para aliviar sus días difíciles desde aquel 24 de septiembre fatídico!!! Gracias a todos y a cada uno de los que hicieron posible su atención y cuidados!! Esto NO TERMINA aquí, la lucha continúa!! para que no haya en nuestra sociedad más " Caso Bruno Escobar".

Hasta pronto querido BRUNO ESCOBAR !! Te recordaremos siempre!! Abrazos al cielo!! DESCANZA EN PAZ Y BRILLE PARA VOS LA LUZ QUE NO TIENE FIN!!!

Con Amor y profundo respeto tu tío Pancho y familia.