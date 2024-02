Emiliano "Dibu" Martínez dijo que le gustaría ir a los JJOO

Tres "mayores" puede llevar la Selección Argentina Sub 23 a los Juegos Olímpicos . El técnico Javier Mascherano ya dio dos nombres propios, Lionel Messi y Ángel Di María , aunque son ínfimas las chances de que puedan sumarse. El referente que sí se expresó respecto a esta posible participación en París 2024 fue Emiliano Dibu Martínez , quien soltó una frase que ilusionó a todo un país .

"Si hay algo que me falta con la Selección es ganar los Juegos Olímpicos" , aseguró el arquero marplatense, que ya fue campeón de la Copa América, de la Finallissima y del Mundial. Más allá de sus ganas de competir por una medalla, también reconoció que no piensa tapar a ningún pibe: "Los jóvenes siempre necesitan la chance y, si a nosotros nos va bien en la Copa América y la ganamos, hay que dejarles el lugar a los chicos".

Por esa misma línea, el guardián de Aston Villa aclaró en DirecTV Sports: "Recambio no, pero si clasificaron a los Juegos Olímpicos, se lo merecen y están en un buen momento no hay porqué cambiar".

A Dibu Martínez parece haberle picado el bichito olímpico con París 2024 a la vuelta de la esquina. Pero no será nada fácil que pueda estar en la cita olímpica, teniendo en cuenta que los Villanos lo cederán para la Copa América entre el 20 de junio y el 14 de julio y no verán con buenos ojos volver a prestarlo para los Juegos del 26 de julio al 11 de agosto. De todos modos, en ese momento la Premier League estará en receso y recién volverá a rodar la pelota el 17 del mismo mes, por lo que no se perdería ningún partido importante.