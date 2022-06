Valentina Palma, pareja de la víctima, dialogó con AHORA y contó cómo vivieron su más allegados la triste situación.

"El sábado le terminan diciendo que era la tradición, que lo iban a agregar a un grupo de Whatsapp con otros oficiales, y ahí los iban a invitar a una cena", contó Valentina. Allí el joven se presentó, preguntó qué iban a tomar y recibió respuestas.

"En toda estas charlas de Whatsapp eran denigrados", contó la pareja del joven cordobés.

Matías el domingo ya no despertó. "No tengo conocimiento total de la autopsia, pero sé que fue por ahogamiento. Él se ahogó con su vómito, yo sé que esto no hubiese pasado si no hubiera tenido efectos del alcohol. Matías no pudo hacer nada", dijo.

Valentina contó además que no recibió el apoyo de las autoridades del Ejército. "Yo no lo podía creer", recuerda la joven, quien se enteró de la noticia por el papá de Matías.

Suspendidos

Este miércoles se conoció que el Ejército Argentino decidió suspender de forma preventiva a 11 oficiales que habrían estado involucrados en la muerte del subteniente Matías.

El caso Carrasco

El caso de Matías remite al de Omar Carrasco, asesinado en 1994 mientras cumplía con el servicio militar obligatorio en la guarnición militar de Zapala, provincia de Neuquén.

Carrasco murió por golpes tras un "baile", el eufemismo de la jerga militar que alude al castigo físico. Según esa misma historia oficial, la orden habría sido dada por un subteniente. Este fue uno de los motivos por los cuales se suspendió el servicio militar obligatorio en Argentina.