El Senado aprobó la modificación al Consejo de la Magistratura

Tras la aprobación, la vicegobernadora Laura Stratta consideró que las modificaciones realizadas sirven para ordenar el plexo normativo, que son en parte una consecuencia de la sanción de la Ley de Paridad Integral en la provincia, y destacó que "esto es muy importante tanto en la conformación del Consejo como en la selección de los magistrados y magistradas". Igualmente recordó que la ley del Consejo de la Magistratura se reformó en otras oportunidades, y que eso ocurrió porque las normas son dinámicas, no estáticas.

También se refirió a la incorporación de las universidades entrerrianas al Consejo. "Tenemos a la UNER y a la Uader, que cuentan con docentes idóneos y por estar en la provincia conocen nuestros valores, nuestra historia y forma de vida, por lo que sería injustificable que no participen del Consejo, al igual que las universidades privadas con asiento en la provincia", indicó la vicegobernadora

También dijo que la ley aprobada "mantiene los mejores aspectos del actual funcionamiento y refuerza aspectos que son importantes para estos nuevos tiempos, mejorando la celeridad dando mayores garantías de transparencia por ejemplo en lo relativo a la excusación y recusación".

Durante el debate el senador Armando Gay (Concordia- Frente Justicialista) explicó: “El Consejo de la Magistratura es un órgano que nació principalmente de la autolimitación del entonces gobernador Jorge Busti, quien decidió crear este órgano para limitar la facultad que tenía respecto de las designaciones y otorgar la tarea de llevar adelante los diferentes concursos de las ternas vinculantes”, recordó. Consideró luego que “las normas se deben ir actualizando y aggiornando al contexto de los tiempos que vivimos que son dinámicos. Y en este caso se hace necesario actualizarlo”.

El legislador aseveró, además, que “esta reforma es una consecuencia natural del tiempo y la necesidad de que las instituciones se adapten a las nuevas demandas de la sociedad”. Y añadió: “Entre los cambios de este proyecto de ley, quiero destacar el ingreso de la UNER y la UADER, las que demostraron el compromiso con la Provincia”.

Al finalizar su alocución, tras detallar los puntos centrales de la iniciativa, el senador sostuvo que esta reforma “es un claro paso hacia adelante, un salto de calidad”, remarcó Gay.

A su turno, el senador Rubén Dal Molín (Federación- Cambiemos) expresó: “La unanimidad es la síntesis de la voluntad de nuestro espacio de acompañar todas las políticas públicas que consideramos como cuestión de Estado. Por su tratamiento, esta iniciativa no tendrá nuestro criterio de legitimidad que se alcanza con la satisfacción de actores involucrados”.

Seguidamente, el senador Francisco Morchio (Gualeguay- Cambiemos) manifestó: “Es un proyecto que merecería una discusión en Comisión, no tuvo la oportunidad como la tuvo la Cámara de Diputados. Me hubiese gustado escuchar qué piensan las universidades, las ONG, los sindicatos, la asociación de magistrados, el colegio de abogados. Nuestra legislatura es bicameral y los senadores tenemos derechos a escuchar a los actores y sacar nuestras conclusiones”.

Por su parte, el senador Horacio Amavet (Uruguay- Frente Justicialista) como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos expresó: “Escuché a los colegas preopinantes y hay coincidencias y disidencias. Este Consejo funciona como un ejemplo para el resto de las provincias, pero las leyes no son estáticas y se tienen que adecuar a los tiempos. Estoy convencido que esta ley viene a mejorar su funcionamiento. Coincido que prefiero las leyes por unanimidad, pero a veces en la democracia no se puede coincidir en todo”, subrayó.

Luego, pidió la palabra el senador Adriáan Fuertes (Villaguay- Frente Justicialista). Dijo coincidir con “algunos aspectos” de los senadores que hicieron uso de la palabra sobre el rol que tuvo el Senado en el tratamiento. Sin embargo, opinó: “Quiero señalar que en el ámbito nacional, la máxima instancia judicial como el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, puesto por decreto, es en paralelo el presidente del Consejo de la Magistratura. Quiero decir, no se puede cuestionar esto si no se cuestiona lo otro, porque si no estamos haciendo una visualización claramente política de lo que es el Consejo de la Magistratura”, resaltó el legislador. Y agregó: “Estas leyes son jurídicas y son políticas”.

Equidad de Género

Asimismo, se dio tratamiento y obtuvo media sanción el proyecto de ley de autoría de las senadoras Claudia Gieco y Nancy Miranda y los senadores Armando Gay, Jorge Maradey y Marcelo Berthet por el que se crea el Régimen de Fomento y Promoción de la Equidad de Género en los Medios de Comunicación, cualquiera sea su plataforma utilizada.

Sobre el tema, la senadora por el departamento Diamante explicó los fundamentos del proyecto. “Considero que es un puntapié inicial para erradicar la violencia y la discriminación de la mujer en los medios de comunicación, que luego se trasladará a la sociedad toda por la influencia y el alto impacto de los medios masivos de comunicación.

Dijo que “nadie debe desconocer la importancia que tienen los medios en todo el mundo no solo por la recreación e información sino también por la credibilidad y legitimidad que para gran parte de la sociedad tienen los mensajes que los aceptan como sinónimos de verdad”.

Luego de un recorrido normativo, la senadora Gieco pidió el acompañamiento a sus pares para su aprobación.

Asociación Tradicionalista

Durante el debate legislativo, por unanimidad las y los representantes departamentales convirtieron en ley el proyecto de autoría del diputado Solanas y de los diputados Zavallo, Silva, Kramer, Huss, Cáceres Reinaldo y de las Diputadas Cora, Ramos, Toller, Moreno y Farfán, por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar la donación a favor de la Asociación Tradicionalista Entrerriana de La Bajada de Paraná, de un inmueble con destino exclusivo al funcionamiento de dicha sede.

Al respecto, el senador Marcelo Berthet (San Salvador- Frente Justicialista), manifestó: “Esta donación se efectúa con el cargo de ser destinado al funcionamiento de la sede social para el cumplimento de los fines planteados en su estatuto. Dicha asociación es una institución dedicada al estudio y difusión de las tradiciones populares folclóricas provinciales y nacionales, que al principio se reunía en asociaciones hermanas hasta que en 1991 el gobernador Jorge Busti concedió el comodato de una antigua casa en calle Alem. A partir de allí, con esfuerzo de socios y colaboradores se ha puesto valor el lugar para los encuentros de la asociación, como presentaciones, talleres, cursos, conferencias, peñas, entre otras. Por esta casa pasaron históricos artistas que enriquecen nuestra cultura popular y tradicionalista”.

A su turno, el senador Francisco Morchio (Gualeguay-Cambiemos) señaló la importancia de las actividades culturales que realizan en la Asociación Tradicionalista Entrerriana de la Bajada y adelantó el acompañamiento positivo de su bloque para la aprobación del proyecto.

Integrantes de la asociación estuvieron presentes en el recinto y tras convertirse en ley expresaron su beneplácito ante la decisión del cuerpo.

Preservar la vegetación nativa

Asimismo, se dio tratamiento al proyecto de ley de autoría del Diputado Loggio y de los diputados Solanas y Zavallo y de las diputadas Cora, Farfán y Moreno en revisión, que tiene por objeto preservar la vegetación nativa y fomentar la forestación de las márgenes y adyacencias de las rutas y caminos de jurisdicción provincial. La iniciativa, con modificaciones, vuelve a la Cámara de Diputados.

Al respecto, el senador Jorge Maradey (Gualeguaychú- Frente Justicialista), como miembro informante, explicó los fundamentos del proyecto destacando el “arduo trabajo en conjunto”. “Tras varias intervenciones llegamos a un texto consensuado”, valoró el legislador tras aconsejar el acompañamiento de sus pares.

Por su parte, el senador Francisco Morchio (Gualeguay-Cambiemos) expresó: “Sería un excelente proyecto de ley si las cosas fueran distintas, si Vialidad Provincial funcionara de mil maravillas, pero la realidad es otra”, opinó tras aclarar que no tiene “nada en contra del autor del proyecto”. Además, entre otras críticas a la iniciativa, Morchio consideró que “si no hay camino no se puede plantar árboles”. Y consideró que en la actualidad “no hay políticas de caminos rurales”.

Otros proyectos

Las y los senadores dieron tratamiento y media sanción al proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a transferir a título de donación a favor de la Comuna de Sauce Montrull, Departamento Paraná un inmueble de su propiedad, con destino a la construcción de un Polideportivo.

La senadora Claudia Gieco (Diamante- Frente Justicialista) fundamentó el proyecto y pidió el acompañamiento de sus pares para la aprobación del mismo.

En la jornada de debate legislativo, se dio tratamiento y media sanción al proyecto de Ley de autoría del senador Horacio Amavet (Uruguay- Frente Justicialista), por el que se ratifica la vigencia de la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación dispuesta por Ley Nº10.116 y su ratificatoria ley Nº 10.769 -con destino a “zona y/o playa de transferencia de camiones de alto porte y radicación de empresas con fines productivos”.

Homenajes

La senadora Claudia Gieco (Diamante- Frente Justicialista) rindió homenaje a Domingo Liotta, una eminencia de la medicina a nivel internacional, quien falleció el miércoles pasado, a los 97 años. Liotta fue cardiocirujano responsable del primer uso clínico de un corazón artificial y médico personal de Juan Domingo Perón, además de secretario de Salud en su tercera presidencia. “Un hombre sencillo con amplio sentido humanista, que recorrió muchísimos países llevando su conocimiento científico y de gestión de salud. Pero más allá de hacer un gran racconto sobre tu carrera, quiero homenajear a ese hombre con el que se podía entablar cualquier conversación. Sentimos el dolor de esa gran pérdida y acompañamos a la familia que nunca olvida sus raíces entrerrianas y diamantinas”, manifestó la legisladora.

Por su parte, el senador Armando Gay (Concordia- Frente Justicialista) se refirió al intento de magnicidio contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hecho ocurrido el pasado jueves frente a su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

“Estamos preocupados por lo sucedido y desde ya trasladamos nuestra solidaridad a la Vicepresidenta”, dijo el legislador tras considerar: “Es un hecho sumamente grave que no sólo se atentó contra la vida de la Vicepresidenta sino también contra la democracia y contra la República”.

“Debemos reflexionar y apelar al diálogo y a la concordia, que este cuerpo viene haciendo desde el primer día. Hay que desterrar los mensajes de odio y apelar a la racionalidad y a la construcción política”, aseveró Gay.