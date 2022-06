El romance Tini Stoessel-De Paul repercute en la Selección

Sin embargo, según ha explicado el periodista Rodrigo Lussich en el programa 'Socios del espectáculo', el 'crack' del París Saint Germain (PSG) aprovechó para darle un consejo a su compañero en la selección y amigo.

"Messi y otro jugador hablaron con De Paul y le pidieron que baje la exposición mediática, que baje el perfil. Le pidieron que afloje un poquito la exposición en medio de tanta polémica porque no gusta para nada al cuerpo técnico, al plantel, a la Selección y a sus entornos", ha asegurado.

Una petición a la que también se habría sumado su entrenador del Atlético de Madrid: "Se lo pidió Simeone también, no está nada contento con todo lo que está viendo. Porque él podría hacer todo lo que hace con Tini, pero no mostrarse tanto. Ellos suben todo el tiempo historias", ha continuado explicando Lussich.

Pero eso no es todo. Según el mismo periodista, la relación de Tini con las parejas del resto de jugadores no es del todo buena. Y es que la mayoría son amigas de su ex, Camila Homs: "Claramente hay todo un entorno de las esposas de los jugadores que no la quiere a Tini", ha sentenciado.