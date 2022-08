La presentación, tramitada en los tribunales federales de Comodoro Py, enumera los motivos por los que el ministro es penalmente responsable por la continuidad de los incendios en el Delta del Paraná, que trae graves consecuencias para el humedal y para la vida de Rosario y su zona de influencia.

La edila perteneciente al Partido Socialista recordó que existe “el derecho a vivir en un ambiente sano” y que Cabandié “no cumplió con su tarea de prevenir y apagar el fuego” ni con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Hace dos años y medio los rosarinos vemos cómo se quedan los humedales. ¿Para qué estan los Faros de conservación, las fuerzas federales y el Plan de manejo del fuego?", preguntó.

"Hemos visto como a lo largo de todo este tiempo, las quemas han sido incesantes, y la respuesta del estado inconexa, extemporánea y tardía. La paciencia se agotó y ya no basta con explicaciones o excusas. No puede dar lo mismo que un funcionario de primera línea nacional haga o no haga lo que debe hacer", sostuvo Irizar.

En ese sentido, detalló que, en 2020, 2021 y lo que va del 2022, han ocurrido feroces quemas en las islas, con pérdidas invaluables en el ecosistema y grandes daños a la calidad del aire producto del humo, sin acciones suficientes para contrarrestarlas por parte del Ministerio de Ambiente nacional y en particular del ministro Cabandié.

Los incumplimientos citados

La denuncia solicita que se lo condene en los términos del artículo 248 del Código Penal de la Nación. Exhibe una sumatoria de omisiones, ausencias y negligencias en el cumplimiento de sus funciones.

Acusa a Cabandié de no ejecutar las leyes que le incumben, tales como el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente N° 25.675, la Ley N° 26.815 de creación del Sistema Federal de Manejo de Fuego, la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global y la Ley 22.421, de Preservación y Defensa de la Fauna Silvestre, entre otras, omitiendo:

- Proveer a la protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado.

- Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales

- Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria

- Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente

- Minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales

- Prevención y combate de incendios forestales.

"Es por todo esto que, asesorados por especialistas, presentamos esta denuncia. Las responsabilidades ante este ecocidio no terminan en Cabandié, pero bajo su cargo se han profundizado las quemas, multiplicado el problema y es necesario que de explicaciones ante la justicia de por qué no hizo lo que debía hacer en todo este tiempo", agregó Irizar en un comunicado.

Fuente: Rosario 3