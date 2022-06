El llamativo like de María Becerra a un video que se burlaba de la China Suárez y Rusherking

¿Qué fue lo que pasó? El humorista Pablo Castillo recreó una escena en la que los periodistas acechaban a la reciente pareja para preguntarle detalles sobre su noviazgo.

El video terminaba con la extraña frase que había dicho Rusherking sobre su relación con la actriz en la que había lanzado: "Me fui mundial".

Tras ver este posteo, Juariu se dio cuenta de que María Becerra, quien hasta el momento no había opinado sobre el reciente noviazgo de su ex con Suárez, le había dado un like.

image.png

Finalmente, demostrando que estaba todo bien, Rusherking decidió comentar el video y con buena onda expresó: "Jajajaja te amo".