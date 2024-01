El intendente de Concordia Francisco Azcué salió a recolectar la basura y sorprendió a los vecinos

El intendente de la ciudad de Concordia, Francisco Azcué se subió al camión recolector de residuos en el turno tarde de este viernes y trabajó a la par de los municipales. "Pensaban que iba a saludar y me empezaron a mostrarlos camiones que no están en buen estado, Estaban preocupados porque quieren salir a trabajar. 'Quiero hacer el recorrido les comenté y me dijeron que me suba adelante. 'No, traeme el chaleco y los guantes, voy atrás a trabajar", les contesté. "Y no lo podían creer", contó a Ahora el funcionario.