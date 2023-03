El entrerriano Agustín Martínez ganó la 2ª fecha del TC Pick Up

El entrerriano Agustín Martínez (Ford Ranger) se adjudicó la 2ª fecha del 5º Campeonato Argentino de TC Pick Up, que se corrió en el autódromo de La Plata. El piloto del Gurí Martínez Competición , que largó desde la “pole position”, consumó su 2ª victoria en 13 carreras en la categoría y la 1ª en la temporada. El podio en el “Roberto Mouras” lo completaron Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) y el también entrerriano Mariano Werner (Toyota Hilux), indicó el sitio Campeones.

El «Gurisito» prevaleció sobre el tricampeón en la largada. Y si bien no logró establecer una diferencia considerable respecto del saltense, ganó de punta a punta, prácticamente sin sobresaltos. Al cabo de las 15 vueltas, la Final no mostró cambios en los 4 primeros puestos. Ni siquiera la reanudación en el 11º giro tras el ingreso del auto de seguridad produjo alternativas en los puestos de vanguardia.

Agustin Martínez auto.jpg

“Estoy más que contento, pude aguantar la posición con Gianini. Aunque no se me puso a la par, él tenía más ritmo”, contó el “Gurisito” en Campeones Radio y AM590 Continental. El entrerriano volvió al podio luego de 3 carreras y al triunfo después de 4, ya que había ganado la 8ª fecha de 2022, en Río Cuarto.

Gianini, que venía de ganar la 1ª competencia de la temporada, cosechó su 24º podio en 39 carreras en TC Pick Up. “En función del campeonato estamos bien con este resultado. Corrí muy tensionado, muy a la defensiva porque Werner venía muy cerca. Me voy amargado porque no pude tirarme ni una vez”, se lamentó el saltense.

“Estoy contento. Fue una carrera exigente en la que no encontramos ningún hueco. Estamos muy bien para correr y nos falta un poquito a la hora de clasificar, a la inversa de lo que nos pasaba el año pasado”, señaló Mariano Werner, que subió al estrado en las 2 fechas de 2023: esta vez fue 3º. El entrerriano suma ahora 12 podios en 30 participaciones en la categoría.

Agustin Martínez 1.jpeg

Los 3 integrantes del podio ocupan las 3 primeras posiciones en el campeonato. Gianini lidera con 86,5 puntos, seguido a 4,5 unidades por Agustín Martínez y a 6,5 por Werner. La próxima fecha del TC Pick Up se llevará a cabo el 22 y 23 de abril en el autódromo de La Plata.