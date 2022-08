En ese marco, el Nueve dialogó con empleados despedidos, quienes estuvieron en las afueras de la Secretaría de Trabajo, a la espera de novedades. "¿Sabés lo que duele? La forma en que nos echaron. Nos echaron como perros, no nos dejaron entrar a trabajar", lamentó uno de ellos.

"Después de 48 horas nos mandaron el telegrama. Esperaron a que se terminara la doble indemnización y ahora están amenazando con cerrar, con los compañeros que quedaron adentro", agregó el trabajador, quien aseguró haber sido empleado del supermercado Vea durante 15 años.

En ese sentido, sostuvo: "Nos trataron muy mal a todos: a los que están afuera y a los que están adentro también; ahora, hasta que se termine esto, no podemos hacer nada, tenemos que esperar a que se resuelva para tratar de conseguir otro trabajo". Por su parte, otra trabajadora despedida consideró: "Esperábamos que tuvieran un poco de humanidad, por todos los despidos que hubo".

Y agregó: "Esperábamos una mejor respuesta de la empresa por tantos años de servicio prestado. Nos la veíamos venir pero nunca pensamos que íbamos a ser tantos los despedidos. La empresa lo único que hizo fue fomentar la represalia, porque lo único que nos dijo fue que nos ofrecían un porcentaje mínimo".

El dolor de trabajadores del Vea: "Nos echaron como perros"

Vea: la empresa se negó a pagar doble indemnización

El grupo empresario propietario del supermercado Vea se negó a pagar doble indemnización a los 28 trabajadores despedidos en la sucursal de Paraná. El pedido había sido formalizado por el Sindicato de Empleados de Comercio de Entre Ríos en la audiencia realizada este viernes la Secretaría de Trabajo. Como contrapropuesta, la empresa ofreció pagar 20% más de lo correspondiente.

Daniel Ruberto, secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Entre Ríos, habló tras el encuentro. Su intención era conseguir una indemnización incrementada en 100% pero, ante la negativa de la empresa y su ofrecimiento del 20% fundamentado en el articulado del DNU 886/21, el gremio decidió ofertar la posibilidad de que sea 75% hasta en 10 cuotas.

Sin embargo, esa nueva propuesta fue nuevamente rechazada por los representantes del supermercado Vea, quienes aseguraron que "de ninguna manera lo iban a aceptar", porque tenían "un mandato" que acatar.

"El plan de lucha sigue"

Ruberto fue contundente: "Fracasó la audiencia", afirmó. No obstante, dijo que el sindicato y los trabajadores se mantendrán en alerta y continuarán manifestándose para intentar conseguir un mejor arreglo con la parte empresaria. No obstante, según lo comunicado por los representantes del Vea, la decisión de la empresa es no moverse de su oferta inicial y no estaría en sus planes convocar a un nuevo encuentro en la Secretaría de Trabajo.