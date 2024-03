El Chino Darín criticó a Javier Milei: "Hasta ahora no ha hecho nada de lo que dijo en campaña"

Las declaraciones de El Chino Darín a un medio español

El Chino Darín generó revuelo al realizar fuertes críticas contra el líder de la Libertad Avanza. En una entrevista con el medio español GQSpain, el intérprete defendió el trabajo del colectivo de artistas, cuestionó algunas declaraciones de Milei y se quejó de que hasta el momento no cumplió con las promesas realizadas durante su campaña política.

“Creo que todos estamos preocupados. Bueno, no todos. Lo que ha sucedido es que ha asumido el poder un tipo de un color político que no se había visto en Argentina en mucho tiempo, con una especie de anarcoliberalismo y populismo de derechas que no comparto”, aseguró el actor.

Además, el protagonista de la serie de Netflix Mano de hierro se refirió a las críticas hacia los artistas que han recibido subsidios: “De repente han empezado a atacar a todo el mundo de la cultura como si fuésemos unos parásitos de las arcas del Estado y le estuviéramos quitando la comida a la gente que se muere del hambre”.

“Los seguidores del gobierno de Milei, tan enfatizados, creen que los chavales del norte llevan muriéndose de hambre 20 años porque los actores estamos haciendo cine y teatro. Yo no le estoy quitando el pan de la boca a nadie”, se defendió El Chino. “La cultura es un sistema superavitario en Argentina. Podemos discutir si un modelo como el de Estados Unidos es el mejor, pero allí, aunque el Estado no ponga ni un centavo, hay otro tipo de incentivos”, agregó.