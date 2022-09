El BCRA prevé otra suba de tasas de interés

La puesta en marcha de esta medida aleja la posibilidad de una devaluación en el corto plazo algo que ya se anticipó la semana pasada con el retroceso de todas las cotizaciones de la moneda norteamericana.

Desde el Banco Central aseguraron a El Cronista que "se van a absorber los excedentes de pesos que genere las ventas de soja".

De acuerdo con los números presentados en el microcine del Ministerio de Economía el domingo, se llegarían a liquidar exportaciones por u$s 5000 millones a los $ 200 comprometidos.

"El BCRA imprimirá la diferencia entre los $ 200 y los $ 139, unos $ 305 mil millones, a cambio de una Letra en Dólares que dará el Tesoro... además si el BCRA logra comprar u$s 2500 millones en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios) imprimirá otros $ 347.500 millones aunque esa porción sería a cambio de reservas", señala en su informe semanal la consultora 1816.

La semana próxima, el miércoles 14, se dará a conocer la inflación de agosto por parte del INDEC. Según integrantes del equipo económico, el Banco Central volverá a subir las tasas de las Leliq y los pases en dos puntos porcentuales.

Las estimaciones oficiales indican que el dato final oscilará entre 6,5% y 7 por ciento.

La absorción de pesos que promete hacer la entidad que preside Miguel Pesce por las liquidaciones de las ventas de soja serán gradualmente en función de la reacción de los productores a la oferta lanzada por el gobierno el domingo.

Precisamente analistas agropecuarios estiman que la liquidación final puede oscilar entre u$s 3000 y u$s 3500 millones. Los cálculos de los productores indican que a los precios del viernes, el precio de la tonelada debería ser de $ 78.000 y no los $ 70.000 anunciados el domingo en el Palacio de Hacienda.

Cabe recordar que quien toma el dólar pleno son los exportadores agrupados en la Cámara de Exportadores de Cereales pero luego al productor puede llegarle un precio sustancialmente inferior.

En definitiva, más allá de la reacción del mercado cambiario, la medida implica mayor emisión de pesos y dado que serán absorbidos por el Banco Central, aumentará el rojo cuasi fiscal.

Es una mejora para un sector puntual y por tiempo limitado: es similar a una devaluación con fecha de vencimiento.

Le sirve al equipo económico para ganar tiempo en un mes que se presentaba complicado para poder afrontar pagos en dólares con reservas del BCRA exhaustas.