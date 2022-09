El Banco Central cerró la jornada con compras por 140 millones de dólares

Después de su implementación en la medianoche del domingo, el lunes comenzaron a pautarse los contratos de venta de soja con la cotización a $200 para las operaciones de venta de soja y sus derivados en el mercado de granos que, recién este martes, empezaron a verse en el mercado cambiario.

"Ayer hubo operaciones entre las cerealeras y los productores y hoy empezaron a volcarse al mercado de cambios. Esto recién empieza a funcionar así que seguirá en los próximos días", explicaron a Télam desde el BCRA.

En ese sentido, el volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 870,6 millones, más del doble del promedio diario de las últimas semanas, lo que evidencia un mayor flujo de liquidaciones

"Hoy comenzaron a registrarse operaciones con el "dólar soja", con un volumen superior a los US$ 320 millones. El BCRA terminó la jornada con compras por unos US$ 140 millones", informó el analista de cambio en PR, Gustavo Quintana.

El Banco Central evitó vender divisas en 17 de las últimas 18 jornadas hábiles y si bien sumó casi US$ 450 millones desde el 10 de agosto, no pudo evitar cerrar agosto con un saldo negativo de US$ 525 millones por su intervención en el mercado de cambios.

Según proyecciones del sector privado, la combinación de una mayor liquidación de exportaciones del complejo sojero y una menor demanda de importación de energía, una vez que quedaron atrás los días de más bajas temperaturas, podrían dejar unos US$ 2.000 millones extras al BCRA con los que acumular reservas en las próximas semanas.