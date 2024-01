El artesano de autos de Crespo que vende a Estados Unidos

"Empecé a los 15 años con un Jeep que me compró mi papá. Lo desarmé entero, lo modifiqué y lo volví a armar. Cambié la mecánica, la carrocería, un montón de cosas, y lo terminé a los 17. Cuando empecé no sabía hacer nada, tenía capacidad porque trabajaba en el taller de mi papá, que no se dedicaba a esto, pero tenía capacidad para los trabajos manuales. Aprendí a soldar, pintar, a hacer de todo. Si lo hiciera de nuevo, lo haría con la misma calidad, no lo podría hacer mejor que en ese momento", contó a AhoraTV desde Crespo donde tiene su reconocido taller ubicado en avenida Belgrano.