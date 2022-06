El actor Bradley Cooper reveló sus problemas de adicciones

El protagonista de Nace una estrella aseguró que “estaba perdido” por el consumo de drogas a principios de 2000, cuando era uno de los actores principales de la serie Alias.

Durante una charla en el podcast SmartLess, conducido por Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes, Cooper se abrió como nunca. “Estaba tan perdido en esa época (cuando tenia veintipico). Era adicto a la cocaína. Me corté el tendón de Aquiles justo después de que me despidieron/renuncié a Alias”, lanzó.

Cooper contó que parte de lo que le pasó fue mientras lidiaba con su autoestima que “era cero”. “Creí que había vencido eso cuando logré estar en una publicidad de Wendy’s. Pero cuando estaba en Alias y fui a vivir a Los Ángeles, me volví a sentir como si estuviera de vuelta en la secundaria, no podía entrar a ningún club y ninguna chica quería mirarme”, sostuvo.

La referencia a la escuela es porque cuando era adolescente recibió bullying. “Estaba totalmente deprimido. No fue hasta ¿Qué pasó ayer? que me sentí diferente. Tenía 36 años y tuve que pasar por todas esas cosas antes de que la fama fuera parte de mi existencia a nivel diario”, afirmó.

Arnett, replicó: “Pero tener esas situaciones y ese cambio te permitió ser vos”. “Es verdad. Definitivamente hice grandes avances entre los 29 y los 34, donde al menos pude pararme frente a alguien, respirar, escuchar y hablar”, agregó Cooper.