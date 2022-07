"Los chicos se van a abstener. Tenemos el abogado que gentilmente Tapia nos ha ofrecido de AFA que se pusieron a disposición. Están trabajando desde el primer momento para liberarlos de esta situación", confirmó ante la prensa. Además, anticipó: "Vamos a realizar la denuncia correspondiente ante AFA. Vamos a pedir una audiencia con Chiqui Tapia que siempre nos atiende muy cordial, para debatir estos temas y hablar de los árbitros en el fútbol argentino porque esto no es solamente contra Patronato. Es un tema a resolver el arbitraje".

En cuanto a lo deportivo, Lenzi indicó que esperarán el informe de Jorge Baliño, dado que determinarán las bajas de cara al próximo partido clave que tendrá como local contra Boca Juniors el domingo a las 18. "Seguramente no va a ser positivo", acotó.

En el mismo sentido, también reflexionó: "Es mucho lo que se está jugando, lo que se trabaja en Patronato para permanecer en Primera División y que nos metan la mano en el bolsillo duele y mucho. Es muy duro porque tenemos que enfrentar ahora un partido tan importante con Boca. El ánimo de los chicos no va a ser el mismo. Es un golpe duro que vamos a tratar de pasar de la mejor manera posible".

View this post on Instagram A post shared by Canal Nueve Litoral (@nuevelitoral)

Crítica a los árbitros

"Anímicamente estamos muy mal. Esto nos va a pegar y mucho. En lo personal estoy muy indignado con el comportamiento de los árbitros. Ya teníamos mucho temor con Baliño porque ya nos había perjudicado enormemente en el partido que jugamos contra Arsenal en Patronato de local. Ya teníamos antecedentes de Baliño en Patronato, máxime con las declaraciones del presidente del Tribunal de Árbitros de AFA que salió a defender a Baliño que a nuestra actuación y al de muchos fue pésima", expresó el presidente de Patronato.

"Somos perjudicados por los árbitros como otros clubes", enfatizó.

En ese sentido, se quejó: "Siempre Baliño nos dejó mal. Sé lo que veo y vimos que la actuación fue pésica". Además, despejó sospechas y especulaciones respecto de otros intereses y sostuvo: "Tengo que actuar en función de lo que se ve, que son los que dirigen, los árbitros. No es Barracas, no es Arsenal, no es la AFA, son los árbitros. Lo que hay que acomodar de una vez por todas en el fútbol argentino son los árbitros", subrayó.

Incluso, agregó que a raíz de esta situación señaló: "Le mandé un mensaje a Beligoy, pero no contesta".

Por otro lado, consultado por el accionar de los jugadores, planteó: "Nosotros no justificamos su actuación pero comprendemos su impotencia. Fue un partido caliente que necesitábamos ganar. Se sintieron afectados por las decisiones de los árbitros".

Finalmente, en relación a cómo estuvieron los detenidos en la Comisaría, expresó: "Los jugadores a nivel policial no tuvieron ningún problema. El problema es que estuvieron mucho tiempo parados enfrente a la comisaría por el sistema de que van atendiendo por orden de llegada. Había mucha gente que atender y estuvieron tirados. Eran las reglas de juego y las tuvimos que aceptar".