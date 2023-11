UNER: una carrera universitaria brinda oportunidades para el futuro laboral

“Desde chiquita sabía que la parte administrativa era para mí: como muchos, jugaba a la secretaria y a tener muchos papeles y agendas”, cuenta Daiana, quien trabaja en el sector financiero de una empresa mientras culmina sus estudios en gestión de las organizaciones. “La realidad económica de mis padres no permite pagar una universidad privada, donde anteriormente se dictaba administración de empresas. Por eso elegí en primer lugar la carrera de Contador Público, que era lo que más se acercaba. Afortunadamente en 2018 se abrió la carrera de Licenciatura en Gestión de las Organizaciones, y ahí no dudé. Me cambié a la carrera y comencé a estudiar. Siempre hice la carrera viajando -soy de Viale- lo cual lleva energía y sacrificio pero vale totalmente la pena”.

La Licenciatura en Gestión de las Organizaciones es una carrera de Grado que ha despertado gran interés tanto para estudiantes que egresan del nivel medio como para quienes ya cuentan con estudio previo relacionado al medio empresarial. Esta carrera posee una mirada especializada en las Organizaciones de todo tipo en la región, con fuerte sentido innovador y asociativo.

Así lo explica el Director de la Carrera, Andrés Gamarci, quien puntualiza que “esta Licenciatura propone una formación moderna para gestionar y participar en diferentes proyectos, además de acompañar el proceso de transformación del lugar donde se desempeñe. Brinda formación para la dirección de planeamiento, modelos y proyectos de inversión, y proyectos de base tecnológica”. La Carrera incluye materias para la toma de decisiones e interpretación de información contable, tecnologías y sistemas de información, Administración y Derecho, Comunicación integral, Planificación estratégica, Liderazgo, conflicto y negociación, Comercio internacional y Gestión de recursos humanos.

Daiana Ciarroca explica que “en mi camino profesional puedo ver que la Licenciatura en Organizaciones y sus materias me han ayudado y cubren los desafíos laborales actuales; trabajo en el ámbito financiero, pero he trabajado en diferentes áreas como la económica y contable, y la carrera me permitió desenvolverme igual de bien en todas las áreas. Las materias que proponen la carrera nos llevan todo el tiempo al ámbito laboral, al ámbito de aplicación de la teoría en la práctica”.

Además, la carrera permite una formación de profesionales capaces de liderar procesos de transformación. Por eso, explica el Director de la Carrera Andrés Gamarci, “es clave la mirada de gestionar de manera sustentable los recursos y el talento humano en las empresas, y brindar herramientas teórico metodológicas para desarrollar proyectos de investigación, -académicos o técnicos profesionales- para intervenir y alcanzar los objetivos propuestos”.

Daiana Ciarroca, quien está a punto de convertirse en una de las primeras licenciadas en gestión de las Organizaciones de la región, reflexiona que “Comencé esta carrera pensando en mi futuro. Y no me equivoqué: la Facultad de Ciencias Económicas tiene una calidad excelente en todas las áreas, desde el personal, los docentes, los servicios para estudiantes, todo. Incluso en la pandemia pudimos cursar y aprender súper bien. En el presente, haber estudiado esta carrera me da muchas satisfacciones y también muchas herramientas para analizar la realidad económica, además de poder aportar un granito de arena en la sociedad”, y finaliza: “me da confianza al desarrollarme como profesional. Es una base muy importante para mí, para mi familia y para mi hija, a quien quiero dar el ejemplo: el del esfuerzo, y de hacer por una lo que la hace feliz”.

La Licenciatura en Gestión de las Organizaciones cuenta con inscripciones abiertas durante diciembre y enero en www.fceco.uner.edu.ar

