UNER: inscripciones abiertas para las carreras de la FCEDU

Podés optar por la Licenciatura con orientación en Comunicación y Educación, Comunicación y Procesos Culturales o Periodismo, el cursado es de cinco años. También hay un título intermedio de Tecnicatura con mención en Gráfica, Audio, Imagen o Redacción que se obtiene al tercer año. El cursado es presencial. Más info

Quienes cuenten con el título de Licenciatura en Comunicación Social otorgado por la UNER pueden acceder a la formación de Profesorado en Comunicación Social, de cursado virtual.

Ciencias de la Educación

Podés optar por el Profesorado o la Licenciatura, con mención en Política y Gobierno de la Educación o en Comunicación, Lenguajes y Medios. Cualquiera de las dos opciones tiene un cursado de cinco años. El cursado es presencial. Más info sobre el Profesorado y sobre la Licenciatura

Gestión Cultural

Es una Tecnicatura que dura 3 años y se cursa en formato bimodal, una propuesta pionera en la formación de profesionales de la gestión cultural en la región. Más info

Producción Editorial

Es una Tecnicatura de 3 años de duración y cursado en formato bimodal. Se trata de una carrera única en la región. Más info

Licenciatura en Análisis e Intervención en Instituciones Educativas

Es un ciclo de complementación curricular destinado a docentes que se desempeñen en los niveles Inicial, Primario y Secundario y/o que estén ejerciendo dentro de instituciones vinculadas a estos niveles y organizaciones escolares, con título docente de Nivel Superior. El cursado es bimodal. Más info

Licenciatura en Educación Inicial

Es un ciclo de complementación curricular destinado a docentes de Educación Inicial. El cursado es bimodal. Más info

Licenciatura en Educación Primaria

Es un ciclo de complementación curricular destinado a docentes de Educación Primaria. El cursado es bimodal. Más info

SOBRE LA INSCRIPCIÓN

Para inscribirte primero tenés que realizar un proceso de registro online en SIU Guaraní. La inscripción se formaliza con la entrega de la documentación en papel:

Constancia de finalización de estudios secundarios o de título en trámite, o fotocopia legalizada de título secundario

Fotocopia de DNI frente y dorso

Copia de partida de nacimiento (legalizada)

2 fotos 4×4 (de frente, fondo claro)

Las licenciaturas en Educación Primaria, Inicial y de Análisis e Intervención en Instituciones Educativas requieren documentación extra. La información está disponible en cada propuesta

La entrega es desde el 1º al 21 de diciembre de 2023 o del 5 al 22 de febrero de 2024 en la oficina de Alumnado (Alameda de la Federación 106, Paraná). El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 18:00. No necesitás turno para venir.

¿Tenés dudas? Consultá el paso a paso en el tutorial.

Si tenés otras dudas consultá la sección de preguntas frecuentes sobre el ingreso

INGRESO

No hay un examen para ingresar a la FCEDU. Hay un curso, el Curso de Ambientación a la Vida Universitaria (CAVU), que es obligatorio pero no eliminatorio. Se trata de una introducción a la vida universitaria y un acercamiento a conocimientos básicos de áreas disciplinares que correspondan a la formación que elegiste. Los materiales se brindan al iniciar el curso, no tenés que prepararte o leer con anticipación.

El CAVU será del 26 de febrero al 15 de marzo de 2024 para las carreras de Comunicación Social y Ciencias de la Educación. Las Tecnicaturas en Gestión Cultural y Producción Editorial lo cursarán los viernes 1°, 8 y 15 de marzo de 2024.

Si ya hiciste una carrera superior, si hiciste un curso de ingreso en otra universidad o en otras facultades de la UNER, podés homologar el CAVU o alguno de sus módulos. Para iniciar el trámite, enviá una nota dirigida a la Secretaría Académica y la copia digital de la constancia de curso de ingreso aprobado o copia del título superior al correo [email protected]