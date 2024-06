Anunciaron la reparación de 50 escuelas de Entre Ríos.

"Estamos poniendo a la educación por encima de todo, donde siempre debió haber estado", sostuvo, e indicó que "no se puede mejorar lo que no se conoce. Para eso firmé un decreto que instruye a realizar el primer censo de la infraestructura escolar de Entre Ríos".

Explicó luego que "es el primer abordaje, las primeras 50 escuelas que vamos a abordar con este Plan de Emergencia. Después vamos también a definir un plan que ya lo tenemos trabajado para todas las escuelas, para llegar a fin de año y al nuevo ciclo escolar de una manera distinta como tuvimos nosotros que recibir ese problema", adelantó.

El mandatario precisó que se refaccionarán "en esta primera etapa, las 50 escuelas que recibimos en un estado calamitoso, para que los chicos y los docentes tengan las condiciones que necesitan", e indicó que se invertirá "un fujo de fondos de 200 millones de pesos por mes".

"No hay plata, es cierto, pero no hay plata porque todo este tiempo se usaron recursos en cosas superfuas, innecesarias, que no aportaban nada a la educación de los entrerrianos. Entonces tenemos que ser muy racionales en el uso de los recursos", insistió.

En ese marco, dio el ejemplo de las 300 adscripciones que actualmente se pagan de las 1300 que había, y del ahorro de 500 millones por mes que esto implicó. "Con esa plata imprimimos libros para el Plan Provincial de Alfabetización", precisó.

Sobre el censo

Detalló más adelante que "este primer censo digital es un paso fundamental para mejorar de ahora en más las condiciones de nuestras escuelas" porque "sin una red de escuelas en condiciones a lo largo y ancho de la provincia, no hay educación pública de calidad ni igualdad en el acceso a la educación", remarcó.

Explicó que el objetivo de este censo es "generar métricas precisas para contar con un conocimiento detallado y real del estado de todas las instalaciones educativas en la provincia, y sistematizar los datos cuantitativos y cualitativos relevantes para tomar decisiones estratégicas que les aseguren a nuestros chicos y a nuestros docentes un entorno adecuado y seguro".

Este trabajo se hace en cooperación con el Consejo General de Educación, la Dirección de Estadística y Censo, el Ministerio de Planeamiento, la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), los gobiernos locales y los directivos de instituciones educativas. También nos vamos a reunir con colegios profesionales y universidades para que puedan aportar su mirada, su conocimiento y experiencia en este censo", acotó.