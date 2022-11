Shell también aumentó: los precios en Paraná

"A las 00 aumentó YPF y a las 3 mandaron un mail advirtiendo los nuevos precios de Shell. Obviamente estaba acordado el aumento de precios. A nosotros no nos explican nada. Indudablemente estamos en un momento de inflación explosiva y que aumente el combustible no hace ruido. No queda ninguna ancla antiinflacionaria. El gobierno levantó todo lo que mantenía estable", destacó en contacto con AHORA Litoral, Alejandro Di Palma, dueño de una estación de servicio Shelle en Paraná.