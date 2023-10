“Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y el patrimonio de las empresas. Es tiempo de poner límite a los irresponsables. Y con el poder del Estado hay que poner límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio de la gente”, insistió el candidato presidencial ante ejecutivos de comercio, entre los que estaban Eduardo Eurnekian y el presidente de la cámara Mario Grinman.

— Gabriela Pepe (@gabyspepe) October 10, 2023

“Yo puedo ganar o perder la elección, eso es secundario. Pero tengan la plena seguridad que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver a esos cuatro o cinco pícaros en cana. Y se los digo para que despues no empecemos con que ‘se ataca al mercado o a las libertades’. Hasta que no los vea presos, no paro”, dijo Massa en declaraciones que reprodujo Infobae.