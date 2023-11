Sergio Massa pediría licencia para facilitar la transición entre Javier Milei y Alberto Fernández

Al reconocer su derrota electoral, Massa había anticipado que este domingo se terminaba una etapa. Además, planteó que a partir de mañana “la responsabilidad de dar certezas sobre el funcionamiento económico” será del Presidente electo.

"Esta fue una campaña muy larga, difícil, con tintes ríspidos. Ojala que después de 40 años de democracia la Argentina los abandone para siempre", dijo Massa, quien agradeció a todos los que trabajaron en la elección, que tuvo "transparencia y certidumbre".

"Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos, y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte", destacó.

Más adelante, dijo: "Había dos caminos: claramente nosotros elegimos el camino de la defensa de la seguridad en manos del Estado, la defensa de la educación y la salud públicas como valores centrales. Elegimos defender la industria nacional y el trabajo argentino".