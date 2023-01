Sergio Massa llegaría a Entre Ríos para hacer anuncios

No trascendieron más detalles de fondo sobre la medida, pero fuentes consultadas indicaron que Massa haría los anuncios junto con Bahillo en el complejo agroindustrial que Grupo Motta posee en Entre Ríos, precisamente en la localidad de Racedo .

Según lo anunció el empresario avícola Héctor Motta, está previsto el arribo de la comitiva oficial a las 16.30, para concretar una reunión privada en las oficinas del titular del grupo avícola. Posteriormente, a las 17.30, se realizará una recorrida por la nueva planta frigorífica Calisa II y a las 18.30 se llevará a cabo un acto frente a la planta Asado, publicó Dos Florines.

Dos Florines no pudo confirmar si habrá actividad oficial con el gobernador Gustavo Bordet antes o después de la visita al polo productivo de Racedo. Incluso, desde Casa de Gobierno aseguraron que aún no tenían confirmación oficial sobre la visita del titular de la Cartera económica y esperaban que este miércoles se defina si Massa estará o no en Entre Ríos.

Impactos

De acuerdo a la información aportada por diario El Entre Ríos, “en principio había una idea de hacerlo (compensar) para los que tengan mayor impacto negativo, es decir, para productores con menor eficiencia, que son aquellos que tienen menor escala. Entendemos que va a estar dirigido a criaderos pequeños y medianos, y en menor medida a los grandes”, dijo Adolfo Franke, presidente de la Federación Porcina Argentina.

En el sector contabilizaron un impacto de 1300 millones de pesos. Esto corresponde al sobrecosto que tuvo que soportar la actividad por las dos ediciones del dólar soja, en septiembre y diciembre pasado.

En entrevista, Bahillo había adelantado que “para el sector porcino, lechería, avicultura y huevo era más sencillo, administrativamente”, la ejecución de estas compensaciones, ya que se podían controlar mejor porque “son fondos públicos y necesitan sus mecanismos de control”. También señaló que iban a ir a parar directamente a estos productores.

“Nosotros somos productores y tenemos un sobrecosto por este tema. Antes de esto [dólar soja]teníamos una rentabilidad razonable, pasó esto y no la tuvimos más. En diciembre, con el dólar soja 2 se habló con el secretario y toda la plana de Agricultura a quienes les dijimos que no veíamos por qué teníamos que pagar el sobrecosto”, amplió Franke.

En tanto, Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), indicó que las compensaciones en el sector podrían hacerse de acuerdo con el modelo productivo, aunque esto lo determinará el Gobierno. “Entiendo que [las compensaciones]es un número que va en el orden de $30.000 por tonelada de soja comprada entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre. La idea es devolver una parte de lo que se pagó con el dólar soja, para no transferir el costo, y vaya a un mayor precio”, detalló.

Según fuentes privadas, “el Gobierno le pidió al sector avícola los números reales por cantidad de toneladas de soja” que se consume. Además, contaron que la cifra relacionada con las compensaciones que habían pedido al principio era en torno a los 3000 millones de pesos. Sin embargo, creen que la que podría anunciarse el jueves “sería menor”, ya que va en torno al excedente pagado por tonelada.

Valores

Para determinar los montos, dijo el presidente de CEPA, también se tomó de referencia el respaldo de un documento de tránsito electrónico con mercadería que fue desde las granjas hasta los frigoríficos: “Eso le da mucha solidez a la compensación. Entiendo que lo que no está definido son los números precisos, pero se maneja ese techo”, dijo. La forma de llevarlo a cabo se debatió con Agricultura, aunque advirtió que aún no tenían precisiones sobre la manera en que se va a aplicar.

El compromiso que hizo el sector, cuando se anunció la segunda edición del tipo de cambio especial para la soja, era “respetar los precios porque la Secretaría iba a morigerar los efectos del dólar soja 2, que es lo que afectó”, concluyó el periódico digital que se emite en la Costa del Uruguay.