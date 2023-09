Sergio Massa: "Las prepagas deben cumplir el congelamiento"

Entrevista exclusiva: Sergio Massa con AHORA Noche

Sergio Massa en AHORA: "En octubre se define un modelo de país"

El ministro de Economía, Sergio Massa, dialogó sobre la situación financiera del país, la devaluación, las medidas lanzadas para reforzar ingresos y otros puntos vinculados a la campaña rumbo a las Elecciones Generales, donde compite como candidato a la Presidencia porUnión por la Patria.

Massa dijo que el Estado invertirá 20 mil millones de pesos en el Previaje: "Nos permite tener la posibilidad de que los jubilados tengan el 70% de su devolución". Resaltó también el bono de $60 mil para trabajadores: "Es un esfuerzo compartido con micropymes y pymes. El mercado interno es el 65% del PBI y puede tener mejores posibilidades".

El ministro de Economía aseguró que, por la sequía, no entrarán 21 mil millones de dólares al país: "El Fondo nos impuso una devaluación del 100%. Dijimos que no, cuando pagamos los vencimientos negociamos el 20%. La deuda de Mauricio Macri no está en rutas ni escuelas, se usó para pagarle al fondos que fugaron. En 2024 Argentina pasará a ser exportadora de energía y tendremos 19 mil millones por exportaciones agroindustriales".

Sobre las relaciones exteriores que debe mantener el país, el candidato de Unión por la Patria dijo es "peligroso" lo que proponen Javier Milei o Patricia Bullrich de romper con China o Brasil: "Las exportaciones avícolas de Entre Ríos van a China, otro tanto a Brasil. Lo que no están diciendo es que los frigoríficos y las granjas avícolas van a perder ese mercado y su trabajo. Argentina debe tener multilateralidad, ampliar sus ventas a Vietnam, a India. Es vender trabajo argentino al mundo, que nos va a dar los dólares para sacarnos de encima al Fondo Monetario". Y recalcó: "Argentina debe exportar con valor agregado. Yo tomo las medidas pensando en Argentina, no en el FMI. Hay quienes se inmolan en el altar del ajuste condenando a vivir la gente peor".

Massa reconoció el flagelo de la inflación: "Se explica en que nuestra moneda es débil, porque la balanza comercial es negativa. Por eso debemos vender más de lo que compramos. Yo voy a ser el presidente del trabajo, porque voy a vender el trabajo argentino en el mundo. Eso permitirá que las reservas mejoren la moneda y tengamos acceso al crédito".

El expresidente de la Cámara de Diputados habló además de los jóvenes: "Debemos darle un sistema educativo que sea de esta época". Señaló también que "hay un enojo que es entendible y hay frustración", pero remarcó: "Yo tengo compromiso con mi Patria. El 22 de octubre se define un modelo de país donde tenés autonomía o no tenés autonomía".

Para cerrar, Massa, dijo que en el Día de la Industria hará anuncios: "La UIER y su presidente son un modelo de liderazgo. Son un símbolo de que, aún en las peores crisis, se puede producir y generar empleo. Vamos a seguir ayudando a la industria".