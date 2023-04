Sergio Massa lanzó el dólar agro: los detalles

“Estas tres medidas por un lado pretenden fortalecer al sector agroexportador argentino y fortalecer nuestras reservas y nuestra moneda, tan importante en momentos de incertidumbre a nivel global y a nivel local”, dijo Massa en el anuncio de los tres decretos que se conocerán en los próximos días.

“Nos toca enfrentar la peor sequía de la historia argentina. Cuando uno mira los registros, no encuentra desde el punto de vista del impacto climático y productivo comparativos que nos puedan mostrar situaciones similares a la que estamos viviendo”, resaltó el titular de la cartera de Hacienda.

1. Programa de protección a productores

El ministro detalló que el impacto de la sequía ha sido especialmente fuerte en la zona núcleo que, además de la sequía del último tiempo, fueron muy golpeados por el efecto de La Niña, y los gobiernos provinciales debieron decretar el estado de emergencia, el cual fue acompañado por el Estado nacional. Sin embargo, subrayó que "muchas veces, lo que la norma establece no llega al productor y hay más de 69 mil productores en argentina golpeados, dañados, en algunos casos con pérdidas irreparables".

“Lo primero que hacemos con uno de los tres decretos en marcha es establecer la automaticidad de los beneficios de la emergencia para todos los productores de la argentina”, detalló el ministro y agregó que se suspenden las ejecuciones fiiscales y bancarias y se suspenden mientras dure la emergencia las percepciones de adelanto o anticipo de impuestos que cobra el Estado" para que puedan "mantenerse con acceso al mercado de crédito para encarar lo que aspiramos sea una mejor etapa a partir de mayo con la llegada de las lluvias.

Además, anticipó que parte de los recursos que se generen a partir del tipo de cambio diferencial "van a estar volcados a que el campo que puede sostener las exportaciones le de una mano al campo que perdió todo. Eso es un círculo virtuoso que tenemos que construir".

2. Programa de incremento exportador

El Gobierno lanzará una nueva edición del programa de incremento exportador y reivindicó su versión de 2022 conocida como dólar soja como una herramienta que ayudó a “fortalecer en el segundo semestre las reservas de Argentina, encontrando un mecanismo de incentivo mutuo que de alguna manera llegó al productor agropecuario, fortaleció la capacidad industrial del sector oleaginoso argentino y mantuvo mercados en la agenda de seguridad alimentaria”.

Esta nueva edición constará de un tipo de cambio diferencial para la soja y sus derivados a $300, vigente entre el 8 de abril y el 31 de mayo, y otra versión para las economías regionales hasta el 30 de agosto.

En el caso de la soja busca “mejorar el precio para el productor que hoy tiene menos volumen por la sequía, para paliar las pérdidas pero además incentivar las exportaciones y fortalecer las reservas”, mientras que en lo que respecta a las economías regionales, de las cuales Massa destacó como una de las grandes empleadoras del país: “Si listamos solo las economías regionales sentadas en esta mesa, hay 338.000 empleos formales”.

Sin embargo, para las economías regionales detalló que habrá criterios de elegibilidad para participar dentro del programa de incremento exportador que incluirán participar en programas de precios, mantener el empleo y garantizar el abastecimiento y los volúmenes comprometidos en los acuerdos de precios.

“Queremos que el volumen de yerba que exportamos aumente, pero que la yerba que consumen los argentinos tenga un precio previsible mientras dure el programa. Que aumente el volumen de cítricos y frutas que exportamos, pero queremos que las frutas o el vino, tengan no solo la posibilidad las empresas de tener competitividad exportadora sino que esa competitividad, que a partir de una medida del Estado los beneficia, tenga como correlato el beneficio para los consumidores argentinos", sentenció el ministro.

Agregó además que a partir de mañana y hasta el viernes se irán sumando nuevas economías regionales al listado.

3. Sanciones a los que no liquiden exportaciones

El ministro detalló que quienes no liquiden sus exportaciones en el plazo establecido tendrán el cuit de la compañía así como el de sus directivos bloqueado y no podrán acceder al mercado único libre de cambios.

"En el sistema de liquidación de exportaciones, cada uno de ustedes tienen un plazo de 180 días (para liquidar), y hay muchos que hacen el esfuerzo, acumulan reservas, ayudan en la programación de políticas de crecimiento de reservas, mientras que ese esfuerzo de la gran mayoría de ustedes se ve desdibujado porque hay otros que especulan y le hacen trampa al Estado", puntualizó Massa.

"La tercer medida está enfocada en esos más de u$s 3.700 millones de empresas argentinas exportadoras que no han cumplido con la liquidación de los divisas que exportaron. Vamos a activar un mecanismo de suspensión del cuit vencidos los plazos establecidos en el decreto, Los que evadieron su obligación con el Banco Central se transformen en personas no hábiles comercialmente, porque le hacen daño no solo a las empresas argentinas y las economías que trabajan producen y exportan, sino también a la credibilidad y fortaleza de la moneda argentina", recalcó luego.

Además agregó que van a impulsar, además de la baja del cuit de la empresa y sus directivos, la imposibilidad de acceder al mercado de cambios para esas empresas.

Por último, advirtió: "Les damos 30 días para que hagan lo que la ley les manda a hacer".

