Sergio Massa dijo que el próximo Presidente debe "pagarle al FMI y sacarlo de la Argentina para no volver"

Mientras se esperan definiciones sobre el nuevo acuerdo con el Fondo, el ministro adelantó que el equipo económico que conduce, entre los que se encuentran el viceministro Gabriel Rubinstein, continúa discutiendo aspectos técnicos del plan de Facilidades Extendidas.

El nuevo programa con el FMI

"La discusión en las próximas horas la van a conocer públicamente. Estamos terminando de saldar el semestre en dos trimestres con el FMI. Yo me vine para acá. Estábamos en un zoom hace un ratito y ahora dejé al equipo trabajado. En las próximas horas van a conocer cómo es el programa para los próximos seis meses con el Fondo", adelantó el ministro-candidato.

En ese sentido, aclaró que desde su lugar de funcionario "hay una situación adicional que es que tengo que ser aséptico en la mirada para que la cuestión electoral no empañe la mirada en estabilidad de las cuentas argentinas" y se refirió a la estabilización de los dólares financiero "que juegan un papel importante" y del "flujo de bienes intermedios para seguir llevando adelante obras, que son nuestras importaciones".

"¿Qué significa ir al Fondo?", se preguntó Massa, para entender "esos 44 mil millones" que tomó Macri. "Es asumir metas, compromisos y obligaciones", dijo por un lado, pero también "ceder en parte tu autonomía para atarte a un programa que de una manera explica la capacidad de repago de tu país. Eso es ir al Fondo".

Y de cara al futuro, remarcó que "la obsesión que tiene que tener el próximo presidente" es avanzar en un programa exportador "para juntar todos los dólares que se necesitan para pagarle al FMI y volver a sacarlo de la Argentina, para no volver nunca más".

Massa, quien el lunes encabezó un acto con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, participó del evento de CAMARCO en el panel titulado "La economía argentina. Situación actual y perspectivas".

Obra pública

Allí también se refirió a uno de los temas centrales del debate electoral: la obra pública. Por un lado, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, con un plan de ajuste en las áreas vinculadas a las mejoras de infraestructura, y por otro, el modelo de Unión por la Patria.

"Están en discusión los modelos de país", dijo en relación a las distintas propuestas de gobierno y destacó la importancia de la construcción y la obra pública "no solo por ser un hijo de un obrero de la construcción sino porque es necesaria en un país como el nuestro para terminar de desarrollar el norte minero necesita infraestructura ferroviaria y logística".

Además, señaló que también es fundamental "para mejorar la competitividad industrial" ya que se necesita "invertir más en términos ferroviarios y de riego". Y añadió: "Creo en la inversión pública para terminar de desarrollar Vaca muerta, la inversión en el tren Vaca Muerta-Bahía Blanca y en rutas, o tener los servicios básicos para terminar de desarrollar".

Si bien manifestó que durante este tiempo se avanzó, también remarcó que hay mucho por hacer, y puso de ejemplo Añelo, la capital de Vaca Muerta: "No tiene gas de red. Ahora acabamos de aprobar los fondos para licitarla y ponerla en marcha, pero la ciudad que esta concebida arriba del segundo yacimiento de shale gas del mundo no tiene gas".

Tres modelos de país

Usando una metáfora del mundo de la construcción, Massa explicó el modelo de país que buscará llevar adelante. "Cuando una casa se raja, tiene pérdidas, hay dos formas de encarar la reparación. Están aquellos que creen que hay que poner una bomba, tirar todo abajo y empezar devuelta. Eso supone que la gente que está dentro se muere porque está abajo y la que sacaste para empezar todo de nuevo la mandaste a la calle para empezar devuelta", dijo en referencia a la frase de Mauricio Macri de "semidinamitar" las estructuras económicas del país.

"Con el país pasa lo mismo. Yo creo que hay que hacer un trabajo más artesanal. El desafío es reparar y reconstruir con la gente adentro. Es la forma más sana. Eso refleja el espíritu de lo que tenemos que hacer. Todo lo que tenemos que reparar y modificar lo tenemos que hacer sabiendo que hay gente adentro que tenemos que cuidar", afirmó y criticó a quienes proponen "una Argentina dividida, fraccionada, a los golpes, sin pensar en los que vivimos adentro, poniendo la idea de ajuste sin medir daños sociales".

Asimismo, apuntó contra Javier Milei, por la propuesta de dolarizar la economía y le habló a los empresarios de la construcción que se encontraban presentes: "Me gustaría saber si Argentina tuviera dolarización, cuánto valdrían las empresas de ustedes, cuanto valdrían las máquinas, cuánto cobrarían los trabajadores…esa es una Argentina socialmente inviable".

La propuesta económica de Massa

Respecto a la propuesta económica que actualmente aplica y que intentará sostener y mejorar en un próximo gobierno, Massa señaló: "Los cuatro pilares que nos tienen que guiar en los próximos diez años son el orden fiscal, el superávit comercial, la competitividad cambiaria y el desarrollo con inclusión".

Y retomando a la vicepresidenta, quien durante el acto del lunes se refirió al incremento de ganancias de las empresas, el precandidato de Unión por la Patria dijo que "el país tiene que desarrollarse con los argentinos adentro porque si no se producen procesos de concentración de la riqueza".

A propósito de las críticas de aquellos que les dicen "ustedes son gobierno”, el ministro admitió los errores pero señaló: "Nos tocó rehacer el acuerdo con el FMI, renegociar la deuda en pesos. Les quiero recordar que Argentina tuvo un default de deuda en pesos. Nos tocó renegociar con bonistas. Vino la pandemia que congeló un año y medio el PBI de Argentina. Vino la guerra que cambio los precios relativos, inclusive para los constructores. Vino la sequía. Claramente enfrentamos un montón de problemas. Cometimos errores y los asumimos, pero tenemos claro cuál es el desarrollo de un modelo de país. Y esa es la lógica con la cual convocamos a la unión de los argentinos".

Lista de unidad

Al ser consultado sobre el frenético cierre de listas en el oficialismo, que incluyó la declinación el viernes de las candidaturas de quienes eran los dos postulantes, Eduardo "Wado" de Pedro y Daniel Scioli, el ministro señaló que hubo "una decisión de sintetizar una coalición de gobierno".

Señaló además que la lista de unidad se logró "con actores que representamos diversidad de pensamiento" y apuntó que pudieron mostrar que "de alguna manera, frente a la pelea, había una unión que ponía sobre la mesa cuatro o cinco valores centrales del país que queremos representar". La lista de UxP estará encabezada por el ministro Massa y llevará como precandidato a vice al jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

El tigrense se encargó de aclarar que la postulación no surgió de su postura personal. "No es que tomé la decisión de ser candidato, sino que terminé siendo síntesis de una coalición de gobierno y me llevó a ser la cara de un espacio mucho más amplio. Unión por la Patria es un espacio colectivo, no es Sergio Massa", enfatizó.

Sequía y previsión a futuro

Por último, brindó una mirada optimista respecto del corto y mediano plazo pero también pidió "colaboración" y "esfuerzo". "Si no asumimos eso a la hora de mirar las cuentas y el contexto no podemos hacer ninguna evaluación seria para planificar nuestro semestre", dijo.

"Déjenme decirles que siempre después de las épocas de vacas flacas vienen las de vacas gordas. El pronóstico para el año que viene representa un resultado mucho mejor no comparado con 2023 sino con 2022. Además, cuando miramos las exportaciones de gas y petróleo podemos ver que ya en el segundo semestre de este año empiezan a compensar las pérdidas que estamos teniendo en el sector agroindustrial. Cuando miramos el sector minero y de economía del conocimiento, si les terminamos de alinear los incentivos, en el 2024 puede ser un complemento fenomenal para darle esa autonomía que Argentina necesita para salir de esa idea que trabajamos todos los días para pagar deudas", cerró.

Fuente: Ámbito