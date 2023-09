Sergio Massa anunció la liberación de importaciones para pymes

Sergio Massa, quien también es candidato presidencial de Unión por la Patria, sostuvo que "Argentina tiene que honrar sus deudas pero lo tiene que hacer defendiendo el trabajo argentino, la industria nacional y la soberanía de sus decisiones" y comentó sobre los regímenes de permisos de importaciones: "No me gustan, a veces hasta son injustos; me gustaría que cada uno de los que tiene la decisión de invertir, crecer y agregar valor en la Argentina tenga la mayor flexibilidad".

En ese sentido, mencionó las limitaciones que impone el FMI -Fondo Monetario Internacional-: "El síndico nos dice 'Ustedes no ueden importar más de tanto' y, si le hubiésemos hecho caso, Argentina estaría en recesión; porque eso es lo que pedía el Fonfo: 100% de devaluación y congelamiento de las importaciones; no es ni más ni menos que recesión con 30% de pérdida de la masa de empleos industriales de la Argentina; por eso nos llevó más de 4 meses de discusión, porque defendimos la industria nacional y la capacidad de tomar decisiones dentro de nuestro país".