Sequía: los cinco departamentos más afectados en Entre Ríos

"Entre Ríos no escapa a lo que pasa en la zona núcleo. Cinco departamentos se encuentran muy afectados, pero en general gran parte de la superficie sufre la sequía. El maíz está muy comprometido, en breve se larga la soja y también está comprometida. El productor arriesga a sembrar, pero si no llueve pierde la producción", indicó Gvozdenovich. Y agregó: "De las 7 millones de hectáreas que tenemos en Entre Ríos, un millón y media son agrícolas. El resto son monte y arroceras. Pero la sequía de los montes es extrema y la pastura para los animales no crece".