Sequía: "La situación ha empeorado en los últimos 15 días"

"La situación ha empeorado en los últimos 15 días. Había esperanzas de que el miércoles y jueves lloviera. Eso no sucedió y las temperaturas, que están muy altas, hacen que el suelo se seque cada vez más. Esto se está extendiendo, el suelo no tiene más agua. Es una situación, para todo tipo de producción, es crítica. El clima nos está jugando una pasada muy riesgosa", indicó Gvozdenovich. Y agregó: "Las esperanzas son muy pocas. En lo que van del año van cayendo 600 milímetros, sobre los mil que caen habitualmente. Es decir, faltan 400 milímetros que ya no van a caer y si caen sería desastroso que lo haga de una sola vez. Hay cultivos que están restringiendo su potencial rendimiento al máximo".