Rogelio Frigerio: "Encontré una provincia sin ahorros"

“Nosotros vamos a pagar el aguinaldo antes de las Fiestas y después vamos a tener que pedir un préstamo de corto plazo para poder pagar en los primeros días de enero el sueldo de diciembre”, adelantó para tranquilidad del sector público provincial.

Impacto de las medidas de ajuste fiscal de Javier Milei

Respecto del panorama que se viene luego de los anuncios del Gobierno Nacional, Frigerio destacó: “Va a ser duro para nuestra provincia porque se eliminan los subsidios a la energía, se eliminan los subsidios al transporte, se paralizan prácticamente las transferencias para obras públicas, para viviendas. Para nosotros va a ser durísimo. Nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme para achicar el gasto vinculado con la política, para eliminar los privilegios de la política, para mejorar la eficiencia en la gestión pública y poder tener algunos recursos para compensar -en parte- esa pérdida de transferencias de recursos de origen nacional”.

De todos modos, recalcó que le cuesta ponerse en una posición crítica de un gobierno que recién empieza. “Quiero ver todo el plan, porque si solamente es un plan de ajuste, es un plan, a mi juicio, insuficiente. Pero, yo soy de los que creen que llegó la hora de que el gobierno nacional se ocupe de la que creo es una de sus principales funciones, la estabilidad macroeconómica”, indicó.

Respecto de la inflación, expresó que “si el Gobierno Nacional a mí me soluciona el problema de la inflación, yo me voy a encargar con mucha mejor capacidad de lo que me corresponde a mí, como gobernador de mi provincia, de la educación, de la salud, incluso de algunas obras de infraestructura locales, de la seguridad. Me voy a ocupar mejor si el gobierno nacional se ocupa de una de las cuestiones fundamentales, que la verdad, ningún gobierno hasta ahora, por lo menos en esta democracia, ha podido solucionar, que es el tremendo, gravísimo problema de la inflación, para el cual no hay otra receta que lograr el equilibrio de las cuentas públicas”.

Controles en el Estado entrerriano

En otro tema abordado en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), Frigerio se refirió a los nombramientos de los últimos tiempos y a las adscripciones. “Todos los nombramientos de los últimos días, de los últimos meses de la gestión anterior se van a revisar como corresponde, porque el Estado no es una guarida, no es un lugar donde se resguardan los políticos cuando terminan un ciclo, cuando la gente le dice con el voto que no tienen que estar más en el poder”.

Y envío un mensaje a los demás Poderes del Estado. “Llegó la hora también de que la política, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial asuman la responsabilidad histórica que tienen; que den el ejemplo y empiecen también a ajustarse el cinturón como lo viene haciendo la gente desde hace muchísimo tiempo”.