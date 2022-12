Reino Unido confirma cupos de importación de productos entrerrianos

Participaron del encuentro la embajadora Kirsty Hayes; el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, el ministro de Economía y Producción de Entre Ríos, Hugo Ballay, y el presidente del Banco de Santa Fe, Sebastián Eskenazi.

Cabe recordar que Borde visitó Londres en abril de este año junto a empresarios entrerrianos y se reunió con empresas del rubro alimenticio, autoridades de cámaras empresariales británicas y con autoridades del parlamento de ese país para motorizar la apertura de mayores cuotas de importación de productos elaborados en la provincia.

En la reunión, el gobernador destacó que para Entre Ríos "es muy importante fortalecer los vínculos comerciales con Reino Unido y habíamos advertido a principios de año que era necesario justamente el fortalecimiento de esos vínculos, por eso decidimos realizar una misión comercial a Reino Unido en los primeros días de abril de este año, donde tuvimos una agenda muy interesante".

Adelantó que "estamos queriendo poder llegar con más cítricos dulces, naranja y fundamentalmente mandarinas, estábamos viendo un tema de retenciones que quedó con el mismo porcentaje que el mercado común europeo y habida cuenta de las dificultades por distancia para competir era uno de los objetivos que llevamos a esa misión comercial".

Apuntó que "también para poder mejorar nuestras exportaciones en materia de carnes tanto vacuna como aviar, Entre Ríos es el principal productor de carne aviar de Argentina y más del 50 por ciento de las exportaciones de carne aviar son de nuestra provincia".

“Sin lugar a dudas fue muy importante porque hacía 20 años que no iba un gobernador a Reino Unido, nosotros vemos que estos lazos pueden acrecentarse, el hecho de estar fuera del mercado común europeo hace que podamos entablar negociaciones en forma más directa”.

Recordó que al regreso de la misión “estuvimos en la embajada con la embajadora, hablamos de estas posibilidades y también hablamos no sólo de materia comercial, sino también de intercambio de becas estudiantiles para nuestros estudiantes y poder tener un afianzamiento de los lazos que nos unen".

Nuevas oportunidades

A su turno, la embajadora del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Argentina, Kirsty Hayes, valoró "las nuevas oportunidades de comercio y en especial nuevas oportunidades para que los consumidores de mi país disfruten de los buenos productos de Argentina, en especial los cítricos deliciosos de Entre Ríos y los cereales de Santa Fe".

Kirsty Hayes, aseguró que su país "cree en el libre comercio, creemos en dar mejores opciones a nuestros habitantes y más prosperidad a nuestros pueblos".

Destacó que tiene la buena noticia de que "en el primer semestre de este año contra el primero del año pasado las exportaciones de carne argentina han crecido un 12.5 por ciento y que seguramente terminemos el año con un record de comercio bilateral, con un volumen superior a los dos mil millones de dólares".

La embajadora puntualizó que el acuerdo "es una oportunidad enorme para que más firmas se sumen a este tren de éxitos. Este acuerdo nos permite ir preparándonos para llevar nuestro comercio bilateral al nivel que debería tener entre dos economías con historias tan profunda y larga de comercio". Apuntó además, que este acuerdo "nos lleva aun paso más cerca de poder empezar a plasmar un acuerdo de libre comercio entre Reino Unido y Mercosur".

La importancia de abrir puertas

El director ejecutivo de la Cámara de Exportadores de Cítricos del Noreste Argentino, Santiago Caprarulo, dio cuenta del valor de activar las relaciones comerciales con Gran Bretaña.

“Es importantísimo aprovechar cualquier oportunidad para volver a la mesa con el Reino Unido a negociar las cosas que, como decimos con empresarios y funcionarios a quienes les enviamos cítricos, son las que le importan a la gente en términos de la economía. Separemos las cuestiones políticas de antaño y prioricemos el clima de negocios, de exportaciones.

La embajadora (Kirsty Hayes) lo dijo con claridad: el Reino Unido no está buscando tener una balanza comercial superavitaria, pero Entre Ríos puede llegar muy bien con sus mandarinas al Reino Unido. De hecho, lo hace. No hay grandes barreras sanitarias y, como ellos no son productores pero consumen fruta durante todo el año, se convierten en un mercado espectacular que hay que aprovechar”.

En cuanto al rol del gobernador Gustavo Bordet para generar estos vínculos, reflexionó: “Su predisposición para trasladarse al Reino Unido tiene su eco, tanto que aún hay diplomáticos interesados en el intercambio con Argentina”. Del mismo modo, ponderó la misión comercial a Vietnam: “El sector de los cítricos está buscando viajes más cortos, mientras tanto hay que seguir trabajando el Sudeste asiático, porque mercado que se deja es mercado que se pierde”.

Por su parte, el empresario avícola Néstor Eggs evaluó la posibilidad de apertura de nuevos mercados para la producción entrerriana. “Todo intento provincial o nacional para vincularnos con el mundo es bienvenido. Lo importante para nosotros es abrir puertas. Con Inglaterra hemos hecho muchos negocios y bienvenido sea esto, porque nunca está por demás un mercado. Estamos para suplir lo que haga falta”, manifestó.

Respecto al rol del mandatario provincial, el titular de la firma Pollos Noelma agregó: “Me parece fenómeno que un gobernador se preocupe para abrirnos puertas. Es fantástico. Lo demás lo tenemos que hacer nosotros y estamos dispuestos”.

Presencias

Las y los empresarios entrerrianos que participaron se encuentran: el director y el Gerente de Comercio Exterior de la Granja Tres Arroyos, Nicolás de Grazia, respectivamente; Grupo Motta, Rodrígo Minguillón; el titular y el gerente de Comercio Exterior de Las Camelias S.A, Raúl Marsó ; el titular de Noelma S.A, Néstor Eggs; y el director de la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentina (Cecnea), Santiago Caprarulo.