Quién es Luis Caputo, el elegido por Javier Milei

No era el candidatos principal, pero terminó quedándose con uno de los puestos clave de lo que será la gestión económica de Javier Milei : el ministerio de Economía. Se trata de Luis Caputo , conocido como " Toto ", un nombre ya conocido tras su desempeño durante la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019.

Es un ex funcionarios de Mauricio Macri y el acuerdo del ex presidente con el recién electo habría aceitado la definición. No son pocos los analistas que creen que con la llegada de Caputo a Economía se cancela, o al menos se postergará por un tiempo, la idea de dolarizar la economía.