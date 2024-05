Qué número de inflación espera el Gobierno y a cuánto proyecta el dólar

Fue primero la legisladora de Unión por la Patria de Mendoza Anabel Fernández Sagasti quien le preguntó al respecto. "Esperábamos que usted nos dijera cuál es el plan de estabilización, cuál es el plan que tiene el Gobierno no la deuda pública, cuál es la política monetaria de este Gobierno, cuál es la pauta anual de inflación, porque como obviaron tener Presupuesto nacional y recondujeron el del año pasado, no sabemos", comenzó la mendocina.

A continuación, según Ámbito, la senadora prosiguió: "Tampoco tenemos la proyección del dólar, porque no hay Presupuesto, decidieron no tener Presupuesto, no lo sabemos. Pensamos que con la primera venida del Jefe de Gabinete por mandato constitucional, nos los iba a decir y no fue el caso".

Al tomar la palabra, media hora después, Posse respondió: "En cuanto al Presupuesto prorrogado de Economía, el Producto Bruto de este año se proyecta con una caída del 3,5%".

Luego, continuó: "El tipo de cambio nominal, el "A" 3500 del Banco Central con el dólar, se proyecta a $1016, esto es un 58 de crecimiento interanual. Y la inflación se proyecta para un 139,7% interanual a diciembre de 2024". Estas previsiones verbalizadas por el jefe de Gabinete confirma el ritmo de devaluación mensual controlada del 2%.

Con respecto a la dolarización, en el informe Posse se había referido al tópico: "El Ministerio de Economía especifica que la dolarización de la economía no está en la agenda económica, pero sí la libre competencia de monedas vigente como fase final para el proceso iniciado en diciembre con el saneamiento de la hoja de balance del Banco Central".