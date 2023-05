Qué gremios están pidiendo una suma fija de $30.000 para los trabajadores

La CFT recordó que según el INDEC unos 18 millones de argentinos viven en la pobreza y que el promedio salarial del 62,2% de los trabajadores y trabajadoras es de $91.881 por mes, lo que demuestra que el crecimiento solo está beneficiando a un sector minoritario de la sociedad. En ese contexto, en la Corriente reclamaron un "plan de acción" para lograr el pago de una "suma adicional" a los salarios negociados en paritarias, una "suma fija" para trabajadores no conveniados y el "congelamiento de precios" de un conjunto de productos de la canasta básica.

En tanto, el gremialista docente Baradel expresó: "No voy en contra de las paritarias. No es contradictoria una cosa con la otra. Hay muchísimos trabajadores que no tienen la posibilidad de que sus gremios tengan paritarias, o son trabajadores no registrados. (Si la suba) no es vía el Consejo del Salario, hay que aumentarlo a través de la suma fija que tengan la obligación todos de pagarla. Los que tenemos convenios no tenemos ningún inconveniente”.

Desde la CTA Autónoma también manifestaron su respaldo a la iniciativa. “Siguen sin aparecer medidas que tengan que ver con compensar ni siquiera mínimamente la tremenda regresión de ingresos de los sectores populares, ni mucho menos abriendo canales de diálogo y de búsqueda de respuestas a quienes venimos reclamando un aumento de emergencia para todos los trabajadores formales y de la economía popular y un salario universal para terminar con el hambre”, dijo Hugo “Cachorro Godoy, secretario general de la Central.

El último que se sumó fue el diputado del FdT Máximo Kirchner, que frente a la resistencia de la CGT volvió a plantear el pedido en un reciente acto que encabezó en La Matanza.

Qué gremios están pidiendo suma fija

En el Fresimona reportan los sindicatos de camioneros, los mecánicos del SMATA, los trabajadores viales, los empleados de la industria del hielo, los del vidrio, los canillitas, los ceramistas, petroleros, químicos, petroquímicos, los empleados de peajes del Sutpa, aceiteros, aeronavegantes, los marítimos del SOMU, los docentes universitarios del FEDUN, los docentes del Udocba, los portuarios del SUPA, los textiles del SETIA, los trabajadores de prensa de la Faptren, los trabajadores del Sindicato de Aguas y Gaseosas Sutiaga, la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) y los choferes particulares, entre otros.

En la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) reclaman la suma fija los bancarios, los gráficos, los televisivos del SATSAID, los curtidores, los docentes del SADOP, los judiciales del Sitraju de Vanesa Siley, los jerárquicos del sector eléctrico de Carlos Minucci y los Trabajadores de la Seguridad Social, del SECASFPI, entre otros.

En la CTA de los Trabajadores militan estatales de ATE, docentes de CTERA, Suteba y la CONADU, los metrodelegados del Subte, los actores y actrices, los empleados de telecomunicaciones y los cineastas, entre otros.

Quiénes cobrarán la suma fija

Este es el foco de discusión en el Gobierno. Pablo Moyano, la Corriente Federal y la CTA pretenden que la suma fija por decreto sea por única vez e incluya a los trabajadores no registrados -por ejemplo, de la economía popular- y a los del sector privado que no superaron con sus acuerdos paritarios la inflación.

Pero Máximo Kirchner planteó la idea que todas las empresas del país paguen una suma fija de $30.000 por mes a sus trabajadores privados, a cuenta de futuros aumentos o arreglos en las próximas paritarias, o como incentivo al empleo. “¡Vamos muchachos! ¿no pueden con una suma fija de $30.000 de acá hasta diciembre mientras se desarrolla la paritaria? ¿no pueden? ¿no pueden? ¿No valoran a los compañeros y compañeras que tienen trabajando, que cuidan a la empresa trabajando de esa manera, que se ponen la camiseta de la empresa y producen de esa manera?”, se preguntó en un encuentro de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Avellaneda.

Ante los diversos pedidos, ahora la cúpula de la CGT inició conversaciones con el ministro de Economía, Sergio Massa, sobre la posibilidad de decretar el pago de una suma fija, pero -según aclararon- solo para sectores de bajos ingresos, frente al implacable avance de la inflación que socava los bolsillos.

La noticia fue confirmada por el titular de UPCN y secretario adjunto de la central obrera, Andrés Rodríguez. El otorgamiento de la suma fija sigue siendo resistido por los dirigentes cegetistas de los principales sindicatos. Ahora la central lo avalará, aunque no para sus sindicatos sino para los sectores de menores ingresos o trabajadores en la economía informal.

El objetivo es establecer “un umbral” de ingresos disociado del salario mínimo, pero que tuviera como referencia las canastas básicas. Ese “un umbral” de ingresos que se había hablado con Economía era una referencia cercana a los $140.000, aunque la canasta básica alimentaria saltó 9% en marzo y una familia necesitó $191.228 para no ser pobre, según informó el INDEC.

Como reveló Ámbito, en la CGT preocupa la situación de los empleados municipales. Según palabras Rodríguez, en muchas comunas del país “ganan miseria”, unos $25.000 mensuales. Para este sector se descuenta un aumento de emergencia.

Justamente el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y referente del sindicato de los curtidores enrolado en la CFT, Walter Correa, expresó su apoyo a la idea de que se otorgue una suma fija. "No es contradictoria la suma fija con las paritarias", dijo. "Comparto lo que plantea Máximo porque las necesidades de los trabajadores y trabajadoras son urgentes. Están por debajo de la línea de pobreza. En un gobierno peronista tenemos que hacer todo lo posible para mejorar la situación económica", subrayó.

Por qué la CGT se oponía a la suma fija

En principio, entre los sindicatos de la CGT la propuesta de suma fija para los trabajadores de convenio generó rechazo porque desdibuja el rol de los gremios a la hora de discutir las actualizaciones salariales, además de achatar las escalas. Vale recordar que Sanidad firmó un incremento del 37% en laboratorios dpias atrás, SMATA sumará 21,85% al segundo trimestre, la UOCRA obtendrá una suba trimestral del 22% y los empleados de Comercio cerraron un aumento del 19,5% para el segundo trimestre de 2023.

Sin embargo, Andrés Rodríguez confirmó en las últimas horas que ante la nueva realidad inflacionaria la CGT mantuvo "conversaciones" con Massa para evaluar la posibilidad de fijar un bono en "actividades que tienen un piso salarial muy bajo y están siendo perjudicadas en sus ingresos".

El sindicalista estatal remarcó que en esos casos "la CGT estará de acuerdo" con decretar "una cifra que coloque el piso salarial en una situación mejorada", poniendo como ejemplo la situación compleja de los municipales en distintos distritos del país.

En marzo pasado se reunió el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, donde se acordó un aumento de 26,4% en tres tramos hasta julio. Para Moyano, Baradel y Palazzo fue insuficiente.

Fuente: Ámbito