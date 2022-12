Qatar 2022: cuántos millones retendría el BCRA del premio

La Selección Argentina le ganó a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022 y se coronó con su tercer trofeo y un suculento premio de u$s 42 millones otorgado por la FIFA, la entidad que organiza y regula la competición. Por ello, el Banco Central de la República Argentina ( BCRA ), mira de cerca la Scaloneta.

Aun así, así como transcurrió históricamente, la Copa no está exenta de su politización tanto a nivel internacional como en el marco local. Con el paso de la competición, dirigentes opositores y oficialistas vistieron la camiseta albiceleste en actos proselitistas y pronosticaron los resultados de los encuentros en los que debía enfrentarse "La Scaloneta".

A horas de decidirse el destino del trofeo dorado, las autoridades del Banco Central (BCRA) destacaron medidas con impacto concreto y simbólico en torno a la figura de la selección argentina, tanto en la victoria como en la derrota.

Cuánto dinero deja de ganar la Selección

Según relevaron fuentes el combinado que capitanea el astro Lionel Messi fue tema de conversación este jueves al término de la reunión de directorio de la institución, en la que participó su presidente, Miguel Pesce.

"Los funcionarios hablaron sobre el premio en dólares que recibirá la Asociación de Fútbol Argentino, tanto si ganan la copa (u$s 42 millones de la FIFA) como si la pierden (u$s 30 millones), según dijo una persona con conocimiento directo de las conversaciones. La Conmebol ya prometió que añadiría otros u$s 10 millones si el campeón fuera sudamericano", relataron concretamente desde Bloomberg.

"La normativa es clara e indica que la selección deberá vender los dólares que obtuvieran de los premios en el mercado oficial de cambios, a una modesta tasa de 172,70 por dólar, la mitad del valor al que cotiza el peso en el mercado de capitales (324 por dólar MEP). La operación, que deberá realizarse en un plazo no mayor a los cinco días desde el momento en que se hayan recibido, significaría una pérdida de hasta 7,868 millones de pesos para la selección de fútbol. Un vocero del banco central no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario", especifican.

Fuente: Cronista