Propuesta a estatales: UPCN pide que se reformule la oferta

Carina Domínguez, secretaria Adjunta de UPCN Entre Ríos, dialogó con AHORA y dijo que la propuesta realizada este miércoles por el gobierno entrerriano a los gremios estatales -incremento del 25%, alcanzando el 94,45% en el anual- debe ser "reformulada" , en función de una serie de requerimientos que no están, de acuerdo a la mirada del sindicato, contemplados.

"Prevé un retroactivo para octubre y un porcentaje para noviembre, pero no tiene en cuenta los meses de diciembre y enero, donde no habrá discusiones y que ha quedado afuera del esquema. Lo que UPCN solicitó es que se reformulé en ese sentido y traer más acá en el tiempo los pagos", apuntó Domínguez. Y agregó: "Mañana 8.30 tenemos un nuevo encuentro, si de nuevo éste es el ofrecimiento no estamos en condiciones de aceptarlo".