Presupuesto 2023: "Nos sentimos orgullosos"

Juan Navarro , presidente del Bloque Frente Justicialista Creer ER en la Cámara de Diputados , destacó que el proyecto de Presupuesto 2023 -discutido por estos días en comisiones- no tenga previsto que se tome deuda.

"Nos sentimos orgullosos por la situación en la que está la provincia. Eso se traduce en el Presupuesto. Antes teníamos que pedir un endeudamiento, en este caso no tenemos que hacerlo. Toda la situación financiera, los superavits de la provincia permite no tener que recurrir a esa herramienta", remarcó Navarro. Y agregó: "Podemos discutir una obra más o una obra menos, pero no lo básico, que es la organización financiera que permite cumplir los sueños que tenemos como comunidad".