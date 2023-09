Por dónde vendrá el ajuste y cuál es la bomba que queda para 2024

Crisis económica La advertencia para que el próximo Gobierno no arranque con otro estallido del dólar

"Esta economía a futuro necesita obviamente equilibrar estos precios relativos", afirmó Montenegro. "Tiene que subir el dólar oficial, tiene que subir las tarifas de servicio público, tienen que subir muchos servicios privados que han también se han congelado o se han pisado".

El economista señaló que el próximo gobierno tendrá que afrontar un ajuste fiscal para cumplir con las metas del acuerdo con el FMI. Sin embargo, advirtió que será difícil recortar el gasto público sin generar un impacto negativo en la economía.

"El gasto público en Argentina es de alrededor de 20% del PBI", afirmó Montenegro. "De ese 20%, casi siete puntos son jubilaciones, que obviamente en el corto plazo nadie quiere que recortar. Además, hay cuatro puntos de gasto social, que también están ajustados por inflación".

"Lo que queda es recortar los subsidios económicos", afirmó Montenegro. "Pero eso significaría aumentar las tarifas de luz, gas, agua y colectivos y trenes muy fuerte".

Montenegro advirtió que un aumento de tarifas tan drástico podría generar un impacto negativo en la economía, con una inflación que se aceleraría aún más.

"Eso va a requerir mucho poder político mucho acuerdo político para que no te estalle la calle para que no te volteen todo en el congreso para que no vuelen las cautelares", señala Montenegro.

En conclusión, el economista Maxi Montenegro advirtió que el próximo gobierno argentino tendrá que afrontar un ajuste severo para cumplir con el acuerdo con el FMI. Sin embargo, advirtió que será un ajuste difícil de implementar sin generar un impacto negativo en la economía.