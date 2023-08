Petroleras suben 25% los combustibles en segmento mayorista

Como primera señal, las compañías Raízen (SHELL), Pan American Energy (AXION ) y Trafigura (PUMA), informaron que a partir de hoy los precios mayoristas de los combustibles se incrementan nada menos que en un 25%. Advierten que una brecha de esa magnitud entre los valores minoristas y mayoristas, generarían un traspaso de mercado entre los correspondientes canales de comercialización, por lo que seguramente será cuestión de horas el ajuste de los precios en surtidor . Desde una refinadora dijeron que “hoy seguimos vendiendo al mismo precio, pero mucho tiempo más no vamos a poder aguantar”, publicó el sitio especializado El Estacionero.

“Necesitamos como mínimo un aumento del 20% como primer paso”, dijeron en otra empresa consultada.

En el transcurso del día de hoy, se esperan reuniones entre las refinadoras y el gobierno.

Hasta ayer el valor de los combustibles se encontraba en el nivel más bajo de la última década. De un promedio histórico de entre U$S 1 y U$S 1,2 el litro, el precio era de U$S 0,8. Desde ahora y con el nuevo valor del dólar, bajó a U$S 0,6, y apenas U$S 0,3 dólares al tipo de cambio blue.

Como contrapartida, en Uruguay cotiza a U$S 1,89, en Chile U$S 1,52, Brasil U$S 1,18 y Bolivia U$S 0,53.

Finalmente, en el sector estacionero recuerdan que, más allá de estas consideraciones sobre los precios netos de los combustibles, sigue pendiente la actualización de los impuestos a los combustibles (ICL y IDC), que aportarían más del 20% a los precios de cartelera.