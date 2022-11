Paritarias: un sector acordó subir el básico a casi $200.000

La organización gremial informó que se espera que en los próximos días se rubrique el mismo acuerdo con el resto de las patronales de la actividad.

En el acuerdo inicial, el gremio había establecido como fecha de revisión octubre, para analizar la marcha de la inflación y el impacto en los salarios. Después de varios encuentros privados y un par de audiencia en el ministerio de Trabajo, se fijó el 30 por ciento de incremento.

Al respecto, el secretario General Carlos Acuña señaló que "con esta mejora, tenemos cierta tranquilidad sobre cómo serán los salarios de nuestra actividad, aunque nos sigue preocupando y mucho, el nivel inflacionario que, evidentemente, está siendo traccionado por los formadores de precios".

Empleados de estaciones de servicio cierran súper paritaria

Explicó que se trata de un acuerdo para noviembre y diciembre, y agregó que "se contempla una suba no remunerativa solamente para las cargas laborales al Estado; pero lo importante es que para el trabajador es remunerativo y el aguinaldo también entra en el aumento incorporado desde noviembre". La mejora se aplicará 15% en noviembre y 15% en diciembre.

El titular del sindicato del personal de Estaciones de Servicio indicó que los porcentajes se aplicarán en dos tramos del 15 por ciento en estos dos últimos meses del año. El balance salarial del año da un 99 por ciento de incremento salarial que se acordó en tres etapas de negociación: primero fue un 21 por ciento, luego un 48 por ciento y ahora el 30 por ciento, "que nos da ese 99 por ciento en el año.

Acuña relató que "nuestra paritaria va entre abril del 22 y marzo del 23, por lo que vamos a volver a reunirnos con las patronales en febrero" y destacó que "estimamos que cuando cerremos la paritaria anual, vamos a superar el 100 por ciento". Estimó que "los números están a la vista y esperamos que la inflación se estabilice, no digo en una baja brutal, sino que paulatinamente vaya bajando, lo que significaría un alivio para la clase trabajadora".

El gremio aceptaría un bono, pero por afuera de las paritarias

En su rol de ser uno de los secretarios Generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), aclaró que la central obrera "no impulsa la suma fija como tampoco se opone si el gobierno lo hace". Planteó, a su vez: "No lo rechazamos en tanto y en cuanto no afecte las paritarias ni las limite y apuntó que los sindicatos presentan discusiones y debates en la puja distributiva, pero "el poder lo tienen los empresarios".

Acuña es un dirigente muy cercano a Sergio Massa y fue uno de los primeros en aplaudir su llegada al Ministerio de Economía: "Logró estabilizar la economía y salir de la espiral de la devaluación, que es arrojar a miles de personal a la pobreza", pero admitió que "estamos mal", sobre todo, porque "la inflación no baja".

El dirigente dejó en claro que los trabajadores no son los responsables de los constantes aumentos de la canasta básica y recordó que "nosotros venimos protestando desde antes contra los formadores de precios" y advirtió que "es tarea del Gobierno pensar cómo combatir la inflación, no de los sindicatos".

Fuente: iPRofesional