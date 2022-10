Paritarias: para ATE el gobierno "ha incumplido el acuerdo"

El secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, señaló en AHORA que aguardan una convocatoria del gobierno provincial para discutir salarios en paritarias . Dijo que la Administración provincial no cumplió con lo pactado en septiembre.

"Cuando acordamos en septiembre también hubo acuerdo que automáticamente conocido el número de septiembre, nos convocaban para buscar una alternativa para no seguir perdiendo con la inflación", destacó Muntes. Y agregó: "Pero no es así, mañana haremos una presentación formal. Nuevamente el gobierno ha incumplido con el acuerdo, porque no nos han llamado. Eso preocupa mucho, porque otra vez vamos a perder".